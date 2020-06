PORODICA FLOJD TRAŽI PRAVDU Šef policije poručio: Umro je u našim rukama, ja na to gledam kao na saučesništvo (VIDEO)

"Možete li to da uradite? Mislim da porodica ima koje pitanje za šefa policije", upitao je Lemon.

"Da. Mogu to da uradim. Ako porodica ima pitanje, molim vas, pitajte", nije se dala zbuniti Sara.

Ovo je prvi put da je porodica komunicirala sa policijom otkako je Džordž Flojd ubijen prošlog ponedeljka, nakon što mu je beli policajac Derek Šovin pritisnuo vrat kolenom i tako ga držao skoro devet minuta od čega je tri bio u nesvesti. Osim Šovina tu su bila još tri policajca – Tomas Lejn, Tou Tao i Aleksander Kueng. Sva četvorica su otpuštena, ali je Šovin ponovo uhapšen i optužen za trećestepeno ubistvo i ubistvo bez predumišljaja, za šta mu preti 35 godina zatvora.

Sara se odmah okrenula ka Aradondu koji je stajao u blizini okružen novinarima i demonstrantima. Flojdov brat postavio je potom pitanje preko video veze sa Sarom.

"Filonis Flojd ima pitanje za vas", obratili su mu se novinari.

"Želim da znam da li će doneti pravdu za mog brata i uhapsiti i osuditi sve policajce (koji su učestvovali u incidentu)", upitao je Filonis Saru, koja je prosledila pitanje šefu policije.

Sara je prekinula sve druge novinare i rekla Aradondu da Flojdova porodica ima pitanje za njega.

"Izvinite, ali Flojdova porodica ima pitanje", rekla je ona i prosledila ga šefu policije.

"Za porodicu Flojd: ako ćutite ili ne intervenišete, za mene je to saučesništvo. Ne vidim da je nivo razlikovanja išta drugačiji. Naravno, optužnice i odluke u vezi toga moraće da idu preko naše kancelarije okružnog tužioca i sigurno FBI sprovodi istragu, ali želim da kažem Flojdovoj porodici da moja odluka da otpustim sva četiri policajca nije zasnovana na nekoj vrsti hijerajhije. Gospodin Flojd je umro u našim rukama i ja na to gledam kao na saučesništvo", rekao je Aradondo, izvinjavajući se porodici.

"Ne vidim razliku (između Šovinog postupka i nereagovanja ostale trojice policajaca)… Ali ishod je isti – on više nije sa nama", dodao je Aradondo. – Ako ćutite i ne reagujete, saučesnik ste.

Aradondo je rekao da bi se nadao da će ostali policajci intervenisati tokom fatalnog incidenta sa Flojdom.

"To se očekuje od policajaca, zar ne?" upitala je Sara.

"Apsolutno. Ali to se nije dogodilo", odgovorio je on.

Potom je Lemon upitao Flojdovog brata da li ima nešto da kaže na ovo.

"Oni hapse ljude svakog dana. Imali su dovoljno dokaza da ih otpuste (policajce), stoga imaju dovoljno dokaza i da ih uhapse. Ne znam kome on to govori, ali potrebno mi je da on to uradi jer mi svi slušamo. Crni životi su važni", zaključio je Filonis.

S obzirom na to da je ovo bila prva komunikacija između šefa policije i Flojdove porodice, a ujedno i prvi ovakav posredni video intervju, Sara je bila vidno uzbuđena.

"Ne mogu da ti ispričam, Done, šta mi se događa dok ih slušam kako razgovaraju sa šefom policije preko mene. Čuti bol u glasu Flojdove porodice i preneti ga… nadam se da sam uradila pravu stvar za njih jer znam da su veoma povređeni", rekla je Sara, boreći se sa suzama.

"Čuli ste šta je rekao. Svaki policajac koji nije progovorio je saučesnik. Ovo je rekao šef policije. Da li ste ikada čuli da je šef policije rekao da je to saučesništvo?! Ja nisam, a izveštavam 12 godina sa protesta", u nevereci je dodala, izražavajući nadu da je prenela ono šta je porodica želela da kaže.

Preko video linka dalo se videti da je Filonis Flojd zaplakao dok je ona govorila.

