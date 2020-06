ZAMALO DA MI SRCE STANE DRUGI PUT: Amerikanac pobedio koronu, a onda je dobio bolnički račun od 1,1 miliona dolara VIDEO

Majkl Flor primljen je u bolnicu u Sijetlu 4. aprila i ostao je tamo 62 dana, piše "Sijetl tajms", a prenosi Hina.

U jednom trenutku bio je toliko blizu smrti od korona virusa da su mu sestre držale telefon kako bi mogao da se oprosti sa porodicom.

Međutim, uspešno se oporavio, pa je otpušten iz bolnice 5. maja, na radost lekara i medicinskih sestara koji su se brinuli za njega.

Ipak, usledio je pravi šok, kada je dobio račun na 181 stranici koji iznosi 1.122.501,04 dolara, rekao je novinarima. Kako je rekao, zamalo da mu srce stane drugi put.

"Otvorio sam ga i viknuo jeb**e", rekao je on.

Račun uključuje: 9736 dolara za sobu na intenzivnoj nezi po danu, blizu 409.000 dolara za pretvaranje sobe u sterilni prostor na 42 dana, 82.000 za korišćenje respiratora 29 dana i gotovo 100.000 za dva dana kad je bio životno ugrožen.

U jednom trenutku je ženi rekao: "Vadi me odavde, ne možemo sebi ovo da priuštimo".

Flora pokriva Mediker, vladin program osiguranja za starije, i neće morati da vadi vlastiti novčanik, objavio je u subotu "Sijetl tajms".

Ali u zemlji u kojoj je zdravstveni sistem jedan od najskupljih u svetu - i pomisao da bude dostupan svima ostaje uvelike kontroverzna - rekao je da se oseća "krivim" znajući da će poreski obveznici podneti veći deo troška.

"Spas moga života koštao je milion dolara i naravno da je to dobro utrošen novac... No znam da sam možda ja jedini koji će to reći", rekao je on, navodi "Tajms".

Kongres je odobrio gigantski plan u svrhu održavanja američke ekonomije tokom korona virusa koji uključuje budžet od 100 miliona dolara za kompenzaciju bolnicama i privatnim osiguravajućim firmama koje su lečile pacijente od KOVIDA-19.

Kurir.rs/Blic/Sijetl tajms/Hina

Foto: Printscreen Youtube

Kurir