OVAKO JE NASTAO HIBRID RUSKE I AMERIČKE RIBE: Mađarski naučnici ih ukrstili slučajno, sada su u velikom problemu (VIDEO)

Mađarski naučnici objavili su u maju u časopisu Džins da su slučajno stvorili hibrid dve ugrožene vrste, koji su nazvali "riba". Sada je oko 100 hibrida u zatočeništvu, ali naučnici ne planiraju da stvaraju više.

"Nikada se nismo želeli igrati sa hibridizacijom. Bilo je apsolutno nenamerno", rekao je za Njujork Tajms Atila Mosar, stariji istraživač na Institutu za ribarstvo i akvakulturu u Mađarskoj.

Ruske jesetre (Acipenser gueldenstaedtii) kritično su ugrožene i takođe ekonomski važne: one su izvor većine svetskog kavijara. Ove ribe mogu narasti do 2 metra dužine (2,1 metar), živeći na dijeti mekušaca i rakova. Američki veslonos(Poliodon spathula) filtrira zooplankton u vodama odvodnog bazena reke Misisipi, gde se ispušta voda iz Mississippija i njenih pritoka. I one su velike, narastu do 2,5 metra dužine. Kao i jesetra, slaba stopa rasta i razvoja dovodi ih u rizik od prevelikog ribolova.

Dve vrste su poslednji put delile zajedničkog pretka pre 184 miliona godina, piše Tajms.

Većina hibridnih vrsta, poput ligera (mešavina lava i tigra) i mula (mešavina konja i magaraca), ne mogu da imaju svoje potomstvo, ali je ovo možda izizetak. Mosar i njegove kolege planiraju da se brinu za hibride, ali ih neće više stvarati, jer bi hibrid mogao da nadmaši domaće jesetre u divljini i pogorša šanse jesetra za opstanak.

Međutim, činjenica da su ribe razdvojene 184 miliona godina evolucije mogle da se ukrste, ukazuje da ipak nisu toliko različite.

