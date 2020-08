PUTIN OBJAVIO: Registrovali smo prvu VAKCINU protiv korone u svetu! I moja ćerka ju je testirala!

"Koliko znam, jutros je, prvi put u svetu, registrovana vakcina protiv virusa korona“, rekao je Putin na sastanku sa članovima vlade.

Putin je istakao da zna da vakcina deluje prilično efikasno, formira se stabilan imunitet i prošla je sve neophodne provere.

"Nadam se da ćemo u najskorije vreme moći da pokrenemo masovnu proizvodnju i to je ono što je važno – masovna proizvodnja ovog leka. Tako da bi svi koji to žele, naravno, to treba da urade isključivo dobrovoljno, o čemu sam već govorio više puta, svi koji žele mogli da iskoriste razvoj i dostignuća naših stručnjaka, naših naučnika“, rekao je Putin.

Ruski lider takođe je zahvalio svima koji su radili na prvoj vakcini i istakao da je to veoma važan korak za ceo svet. On je dodao da je njegova ćerka testirala ovu vakcinu.

"Jedna od mojih ćerki je primila takvu vakcinu. U tom smislu je učestvovala u eksperimentu. Posle prve vakcinacije imala je temperaturu 38, sutradan nešto iznad 37 i to je to“, rekao je Putin.

Putin je izrazio nadu da će se vremenom pojaviti više vakcina protiv korona virusa.

Kurir.rs / Sputnjik

Kurir