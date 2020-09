OGLASIO SE NAVALJNI: Navodno otrovani ruski bloger i opozicionar u prvoj objavi izneo zahteve ruskoj Vladi!

„Pre nego im je dozvoljeno da me odvezu u Nemačku, skinuli su svu odeću s mene i poslali me potpuno golog“, napisao je on i insistirao da sazna šta se dogodilo sa njegovim stvarima.

Navaljni tvrdi da je njegova odeća važan materijalni dokaz.

„Isteklo je zakonski predviđenih 30 dana provere pred istragu. Zahtevam da mi odeća bude pažljivo spakovana u kesu od celofana i da mi bude vraćena“, napisao je bloger. Navaljnom je 20. avgusta pozlilo na letu iz Tomska u Moskvu. Avion je hitno sleteo u Omsku. Opozicioni lider prevezen je u bolnicu, gde je pao u komu. U početku se pretpostavljalo da je Navaljni otrovan nečim što mu je sipano u čaj na aerodromu.

Lekari bolnice u Omsku su potom saopštili da mu je zdravstveno stanje stabilno i da, prema rezultatima obavljenih ispitivanja, kod Navaljnog nisu pronađeni znaci trovanja, moždanog udara, infarkta, infekcija, niti virusa korona.

U hotelu u kom je bio odseo Navaljni nije pronađeno ništa sumnjivo Na zahtev porodice, bloger je 22. avgusta iz Omska prebačen na kliniku u Berlinu.

Nemačka vlada je 2. septembra, pozivajući se na laboratoriju Bundesvera, saopštila da je ruski opozicionar Aleksej Navaljni otrovan supstancom iz grupe hemijskih bojnih otrova „Novičok“.

Od Rusije se zahteva da sprovede istragu, a zvanična Moskva insistira na tome da joj Berlin dostavi informacije u vezi s Navaljnim.

Tužilaštvo i policija Rusije započeli su svoje istrage već prvog dana hospitalizacije Navaljnog u Omsku 20. avgusta. Rusko tužilaštvo je zatražilo od Nemačke da objavi informacije o ispitivanjima i preliminarnim dijagnozama ruskog blogera. Pošto je zahtev hitno prosleđen, Moskva je očekivala jednako brz odgovor od nemačke prestonice, ali nije dobila nikakve informacije.

