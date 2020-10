ILHAM ALIJEV PORUČIO Pitanje Nagorno-Karabaha treba da bude rešeno na osnovu istorijske pravde, to je drevna azerbejdžanska zemlja

„To je već svima jasno i iz video-snimaka, svako to može da vidi. Borimo se samo protiv okupacione vojske Jermenije. Nikada se nismo borili protiv civilnog stanovništva. Ne činimo to danas i nikada to nećemo činiti“, navedeno je u saopštenju na sajtu azerbejdžanskog lidera.

Jermenija, kako je naglasio predsednik, danas napada Azerbejdžan sa teritorije Jermenije.

„Jučerašnji napadi na Gendže izvedeni su sa teritorije Jermenije. Bilo je napada na Mingjačevir, gde imamo veliku stanicu. Jedna od granata pala je pored stanice. Istina, imaju takve granate da neke od njih nisu eksplodirale. Druge su u vazduhu eliminisale naši sistemi protivvazduhoplovne odbrane. Uvlače nas u ovu provokaciju kako bi i mi napali Jermeniju i da bi zatim izjavili celom svetu: Azerbejdžan nas je napao, spasite Jermeniju, odnosno, Jermenija se brani“, istakao je Alijev.

Podsetimo, Ministarstvo odbrane Azerbejdžana u ponedeljak je saopštilo da jermenske oružane snage ponovo gađaju grad Gendže. Reč je o gradu koji je na teritoriji Azerbejdžana i van zone konflikta u Nagorno-Karabahu.

U Bakuu su juče u više navrata saopštavali o tome da se ovaj, drugi po veličini azerbejdžanski grad, nalazi na udaru jermenske vojske, ali je zvanični Jerevan to demantovao i to nazvao kampanjom Bakua s ciljem širenja dezinformacija.

Kurir.rs/Sputnjik

