LUKAŠENKO PORUČIO: Belorusija počinje da se suočava da terorističkim pretnjama

Na sastanku povodom priprema za susret vlade i privrednika Lukašenko je konstatovao da su se akcije demonstranata radikalizovale.

„Jasno vidimo organizatore i one koji sprovode ideje“, rekao je Lukašenko i dodao da su poslednjih dana prešli crvenu liniju.

Kao primer je naveo blokade železnice, pruga.

„To može da dovede do ozbiljnih nesreća, katastrofa i pogibije velikog broja ljudi. To su potezi organizovanih kriminalnih grupa sa elementima terorizma. Počinjemo da se suočavamo sa terorističkim pretnjama“, rekao je on.

Masovni protesti opozicije počeli su u Belorusiji 9. avgusta, nakon predsedničkih izbora. Prema podacima Centralne izborne komisije, na izborima je pobedio aktuelni predsednik Aleksandar Lukašenko sa 80,1 odsto osvojenih glasova. Opozicija nije priznala rezultate izbora i smatra da je pobedila Svetlana Tihanovskaja.

U nedelju 25. oktobra istekao je rok „narodnog ultimatuma“ koji je Tihanovskaja ranije postavila vlastima zemlje.

