DA LI JE BAJDEN PRE MESEC DANA PRIZNAO KRAĐU NA IZBORIMA: Objašnjenje njegovog tima je vrhunac beskupruloznosti! (VIDEO)

Tokom intervjua datog 24. oktobra 2020. portalu "Pod Save America", kandidat za predsednika SAD Džozef Bajden je izjavio:

„Udesili smo najsveobuhvatniju organizaciju za izbornu prevaru u političkoj istoriji Amerike (“We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics”).“ (Na snimku od 19:11)

Prema pisanju Njujork tajmsa, video je na društvenim mrežama pregledan više od 17 miliona puta.

List međutim tvrdi da su Bajdenove reči istrgnute iz konteksta i da je snimak montiran tako da se stiče utisak da Bajden priznaje da će namestiti izbore.

Njujork tajms prenosi izjavu portparola Bajdenovog izbornog štaba da je Bajden zapravo govorio o nastojanjima da se spreči izborna prevara i da je izjava istrgnuta iz konteksta.

Istovremeno, fektčekeri na Tviteru označili su ovaj video kao obmanjujuć jer mu nedostaje kontekst, dok je na Fejsbuku na nekim stranicama označavan kao obmanjujuć, a ne nekima nije (na stranici Trampovog sina Erika Trampa je označena, dok, na primer, na stranici Trampovog izbornog tima nije).

Na Jutjubu na kojem je snimak pregledan 800.000 puta video takođe nije označen kao obmanjujući, a portparolka te platforme je rekla da video ne krši standarde te zajednice.

Inače, Bajdenov izborni štab ponovo je pokrenuo prikupljanje finansijskih sredstava – za pravnu borbu protiv Trampa.

Internet stranica kandidata za predsednika SAD Džozefa Bajdena ponovo je pokrenula apel donatorima za finansijsku podršku.

„Sredstva su nam potrebna za predstojeće pravne sporove, da bismo obezbedili da ih Tramp ne dobije samo zato što nemamo novca da se suprotstavimo“, navodi se u apelu na Bajdenovoj internet stranici.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Kurir