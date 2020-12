ČAK I PUTIN PONEKAD ZANEMI: Evo koji sadržaj na televiziji zapanji ruskog predsednika!

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da, iako retko gleda televiziju, ponekad zanemi od sadržaja koji se emituje imajući u vidu scene nasilja, ali da se protiv toga treba boriti podizanjem nivoa kulture građanstva, a ne ograničenjima, jer to može izazvati kontra reakciju.

„Te scene nasilja... Retko gledam televiziju, jednostavno nemam vremena, ali katkad, kad i upalim, prosto zanemim. Međutim, sve to zavisi od nivoa kulture onih ljudi koji to emituju. Računam na to da ćemo uspeti da podignemo taj nivo kulture i da ubuduće nećemo šokirati građane i izvrtati im pamet“, istakao je.

Prema rečima Putina, u ovoj sferi je potrebno delovati izuzetno pažljivo i strpljivo jer žestoka ograničenja mogu dovesti do kontra reakcije.

Takođe je rekao i da je porast interesovanja kada je reč o nasilju primetno i na internetu, a tačnije na društvenim mrežama.

„Po sebi vidim, trovanje takvom informacijom je teško mimoići. Čest je slučaj da takav sadržaj preraste u svojevrsni hajp“, dodao je.

Putin je predložio i da se napravi svojevrsni „nepisani zakon“ o moralno-etičkoj normi emitovanja sadržaja na televiziji kako bi se umanjio procenat scena nasilja.

„U Rusiji živi veliki broj fenomenalnih ljudi koji bi mogli da budu pozitivan primer za naše građane“, zaključio je.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir