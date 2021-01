OVU ZEMLJU KARANTIN GURA U GRAĐANSKI RAT Gradonačelnik velikog grada demonstrante nazvao državnim ološem i dao mračno predviđanje!

Mnogi holandski državljani očigledno ne tolerišu previše prinude da zaustave život skoro godinu dana zbog pandemije koronavirusa. Protesti protiv karantina, policijskog časa i drugih mera poslednjih dana pretvorili su se u masovne nerede između građana i policajaca, prema brojnim izveštajima.

Dnevnik San je izvestio da su automobili zapaljeni, pljačkane prodavnice i napadnuti policajci širom zemlje. Požari besne sada noću, jer se stanovništvo diže protiv vlade i nijedna strana ne odustaje.

Džon Džoritsma, gradonačelnik Ajndhovena, koji je peti grad po veličini u zemlji, predvideo je u utorak potencijalno mračan ishod.

Nakon što je upotrebio ne baš mirne reči, poput opisivanja aktivista protiv zaključavanja kao "državnog ološa", Džoritsma je novinarima na brifingu za medije rekao da bi se zemlja mogla suočiti sa građanskim ratom.

"Bojim se da smo ako nastavimo tim putem na putu ka građanskom ratu," rekao je on. Tokom brifinga, gradonačelnik je dodao: "Moj grad plače, tako i ja".

Situacija je napeta, haos svake nedelje zahvata gradove širom Holandije, odmah nakon zalaska sunca. Stotine su uhapšene, mada do sada nije zabeleženo nijedno smrtno stanje.

Njujork Post je izvestio da je 10 policajaca povređeno dok su neredi zahvatili 20 gradova ove nedelje. Zemlja je uvela policijski čas prvi put od Drugog svetskog rata, koji je zapravo prethodio nasilju.

Taj policijski čas dozvoljava samo osnovnim radnicima da napuste domove do 21 sat. do 4.30 ujutro došao je policijski čas, jer su građani već bili opterećeni zatvaranjem prodavnica koje se smatralo nebitnim.

Holandski premijer Mark Rute osudio je nasilje ove nedelje u izjavi.

"Ovo nema nikakve veze sa protestima ili borbom za slobodu. "To je krivično nasilje i mi ćemo ga tretirati kao takvo", rekao je Rute.

Čini se da je pobuna protiv holandskih ograničenja COVID-a do sada najveći, najkoordiniraniji i najljuće organizovani otpor protiv zaključavanja u zapadnom svetu. Naravno, teško je oprostiti onima koji pale automobile i povređuju policajce, ali u nekom trenutku ljudi će doći do svoje tačke preloma. Holanđani su stigli do svog. Izgleda da je bio u Ajndhovenu 1776.

Zaključavanje je bilo neefikasno u smanjenju prijavljenih slučajeva koronavirusa. Sada postoji nauka koja to podržava.

Pregled časopisa Juropian Žurnal of klinikal investigejšn od 5. januara zaključio je da nije uspeo da "nađe dodatnu korist zbog nametnutog boravka kod kuće i zatvaranja prodavnica".

Studija je ispitala 10 različitih zemalja - od kojih je jedna Holandija - i zaključila da zaključci ne pokazuju "nikakav jasan, značajan blagotvorni efekat".

Pa zašto nacionalni lideri zatvaraju radnje, uvode policijski čas i opisuju one koji se protive takvim drakonskim merama kao "ološ"? Taj odgovor verovatno leži u Amsterdamu, gde lideri nikad ne propuštaju zaradu.

Ali pozivanje ljudi koji se bore sa mentalnim i finansijskim teretom izolacije teško da će ih poslati kući da mirno protestuju gledajući Netfliks.

Holanđani su, poput ljudi u Sjedinjenim Državama i drugim evropskim zemljama, ne tako davno uživali relativnu slobodu od tiranije. Predvidljiva je priča kada se nakon skoro godinu dana i bez nauke koja vas podržava, vaši ljudi pobune nakon što se prema njima ponašate kao prema deci sa policijskim časom i prinudnom finansijskom propašću.

Holandska vlada igra kukavicu sa svojim građanima i za sada se čini da nijedna strana ne odstupa. Čini se da je vlada toliko ukorenjena da je, prema Džoritsmi, građanski rat poželjniji od ublažavanja autoritarnih mera.

