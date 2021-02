PRKOSNA REPUBLIKANSKA KONGRESMENKA SE NE POVLAČI Grinovu su izbacili iz važnih komiteta, ovako je protivnicima zapušila usta VIDEO

U isto vreme, ona je rekla da je „u redu“ s tim što je otpuštena iz odbora za obrazovanje i rad i budžet, jer joj to daje vreme da troši izgradnju podrške ljudi koji žele da „Ameriku postave na prvo mesto“.

„Dobro sam što su me izbacili iz odbora, jer bi to bilo gubljenje vremena“, Grinova je rekla danas.

"Veoma sam vredan radnik i ponosan sam na to. Tako da sada imam puno slobodnog vremena, što znači da mogu razgovarati sa mnogo više ljudi širom ove zemlje i mogu razgovarati sa više ljudi i uspostavljaju veze i grade ogromnu količinu podrške koju sam već započeo od ljudi koji Ameriku žele staviti na prvo mesto. "

Dodala je da je njen okrug glasao za nju jer je uspešna vlasnica preduzeća koja zna kako da zaradi, ali sada će izgubiti glas na Kapitolu tokom sastanaka odbora da bi se utvrdilo poslovanje države.

Članovi doma u četvrtak glasali su sa 230-199, a 11 republikanaca stalo je na stranu demokrata, da uklone Grinovu iz odbora za obrazovanje i rad i budžet zbog komentara koje je dala na društvenim mrežama podržavajući teorije Kanona u 2018. godini.

Grinova je takođe nazvala "licemernim" izbacivanjem iz odbora zbog njenih komentara na društvenim mrežama kada su ljudi i dalje "uništeni" zbog protesta u protekloj godini.

Dalje, lobirala je u napadima na medije, iako je rekla da zaista podržava slobodu štampe, i u jednom trenutku kaznila novinara CNN-a jer ju je pitao da li joj je žao zbog komentara, pitajući novinara da mu je žao zbog "Ruske podvale “koja se tiče bivšeg predsednika Donalda Trampa.

„Zaista se nadam da ćete uspeti da ispričate moju priču malo bolje umesto da samo prijavljujete i ponavljate možda neke stvari koje vam se kod mene ne sviđaju ili stvari koje su bile na društvenim mrežama u 2018. godini“, rekao je Grinova, priznajući kasnije da joj je „žao što je rekla sve one stvari koje su pogrešne i uvredljive i iskreno to mislim. Mislim da je dobro reći kad smo nešto pogrešili“.

Takođe je optužila vladu za neuspeh Amerikanaca, čiji se deficit približio 30 triliona dolara, i usprotivila se finansiranju pobačaja, „grehu, odvratnom zlu koje je nedokučivo ... Zaista se nadam da Amerika može da zaustavi zlo pobačaja“.

Takođe se dotakla i kontrole oružja, ponavljajući komentare koje je dala o tome da je bila u školi u vreme pucnjave i insistirajući da ako škole ne budu zone bez oružja deca će biti zaštićenija.

Grinova je takođe izjavila da su Republikanci još uvek Trampova stranka i da „ne pripada nikome drugom“.

„Bio je predsednik koji je želeo da to postigne svaka pojedinačna osoba i zato smo ga podržali“, rekla je. "Ovo suđenje za impičment koje će se dogoditi sledeće nedelje je cirkus. To je cirkus koji omogućava medijskim kompanijama da ostvare puno klikova, puno pregleda i prodaju oglase za dolar ... on nije izazvao ovaj napad na Kapitol niti nisam, niti bilo koji republikanac. Odgovornost pada direktno na one koji su napali Kapitol. Oni koji su to planirali pre vremena. To su ljudi koji bi trebalo da odgovaraju ".

Takođe je napala kongresmenku Aleksandriju Okasio-Kortez, optužujući je da je "pretvorila svoje ogorčenje samo još jednom podvalom" zbog svojih strahova tokom napada na Kapitol 6. januara. Grinova je optužila Okasio-Kortezovu da je svojim primedbama „podelila naš Kongres“.

Kurir.rs/Newsmax

Kurir