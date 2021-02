URSULA VON DER LAJEN UPOZORAVA: Moramo razviti vakcine protiv budućih sojeva korone

"Da smo ranije spoznali teškoće masovne proizvodnje, onda bi ranije na svim nivoima umanjili prevelika očekivanja za brzom vakcinom", navela je Fon der Lajenova u autorskom tekstu za "Frankfurter algemajne cajtung". Istakla je da je već danas neophodno da se vrše pripreme za scenario u kojem virus više neće moći biti dovoljno suzbijen aktuelnim vakcinama i dodala da zbog toga EU tesno sarađuje sa naukom i industrijom, kako bi se što brže razvile vakcine protiv budućih sojeva. Kao pouku iz propusta protekle godine kazala je trebalo bi proširiti kapacitete proizvodnje u Evropi. Fon der Lajenova je kazala da je suludo i misliti da bi ranije zaključenje sporazuma vodilo do bržih isporuka. Prema njenim rečima, problem je u kompleksnom procesu proizvodnje i nedostatku važnih sastojaka. "Da, traje možda duže da se odluke donose od strane 27 članica", priznala je predsednica Evropske komisije. Ona kazala da bi Nemačka i druge države mogle same obaviti kupovinu vakcina, ali s mogućim posledicama po jedinstvo Evrope, zajedničkog tržišta i blagostanja. "To bi ugrozilo osnove Evrope", smatra Ursula fon der Lajen.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir