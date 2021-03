KIM SPREMA PROVOKACIJU BAJDENU Severna Koreja bi mogla da testira oružje dok su Blinken i Ostin u Aziji!

Foto: Profimedia/AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Kako su CNN-u rekli službenici američke obaveštajne službe, Severna Koreja se najverovatnije priprema za prvo testiranje oružja otkako je Džo Bajden stupio na dužnost predsednika.

Stručnjaci napominju da bi takav potez Kim Džong-una ustvari bio prilično predvidljiv, uzimajući u obzir da je slične provokacije pravio i kada su bivša dva američka predsednika, Barak Obama i Donald Tramp, stupili na dužnost.

"Severna Koreja sad već tradicionalno sprovodi neku vrstu provokacije kad dođe do promene američke i južnokorejske administracije", izjavio je naučnik Brus Klingner iz Heritejdž Faundejšn,.

"Jedan severnokorejski prebeg mi je priznao da je ideja bila da se na taj način "treniraju kao psi" kako bi izmamili ustupke dve moćne zemlje".

Klingner dodaje da bi istorija mogla da se ponovi i kako je za pretpostaviti da će Pjongjang hteti u prvih par meseci Bajdenovog stupanja na vlast da izvede neku provokaciju.

Poseta Blinkena i Ostina

Državni sekretar Entoni Blinken i ministar odbrane Lojd Ostin trenutno su u Aziji na sastancima sa svojim japanskim i južnokorejskim kolegama.

Ako Severna Koreja izvede nekakvu provokaciju dok su Blinken i Ostin u Aziji, to bi bila jasna poruka Kim Džong-una Vašingtonu kojom želi da osigura da ga vidi kao ključnog igrača u regiji, ističu američki zvaničnici.

Međutim, verovatnije je da će severnokorejski vođa pričekati i videti kako će se sastanci završiti pre nego što donese neku odluku.

Američki zvaničnici nisu hteli da preciziraju koja su predviđanja obaveštajne službe, ali najverovatniji scenario, temeljen na snimcima i drugim obaveštajnim podacima, jeste da bi moglo doći do testiranja balističkog projektila ili raketnog motora.

Severna Koreja je poslednji poznati test oružja izvela u martu prošle godine.

Poslednjih nekoliko dana, američka obaveštajna služba s pažnjom prati aktivnosti u Sanum-dong u blizini Pjongjanga, gde su, kako se veruje, ranije bile izgrađene balističke rakete.

Osim toga, nedavno su zabeležene aktivnosti u severnokorejskom nuklearnom postrojenju Jongbion, prema analizi satelitskih snimaka koju je objavio 38 Nort.

U igri i nuklearni test?

Nije poznato koji bi tačno bio odgovor SAD-a na testiranje oružja, ali bi varirao zavisno od toga šta Pjongjang tačno učini.

Ako Severna Koreja napravi nuklearni test ili testira interkontinentalni balistički projektil poput onog kojeg je pokazala u oktobaru 2020. godine, to bi bilo "zabrinjavajuće, vrlo provokativno", rekao je Klingner.

"To bi bilo ogromno kršenje rezolucija UN-a, zahtevalo bi snažnu Bajdenovu reakciju i ograničilo diplomatski doseg. Kad učine nešto provokativno, to stavlja diplomatiju na tromesečnu do šestomesečnu pauzu jer niko ne želi da ga vide kako nagrađuje Severnu Koreju za takvo ponašanje", objasnio je Klingner.

Ako Pjongjang odluči da testira raketu, SAD će pre reakcije tražiti odgovore na pitanja kao što su- koliki je domet imala raketa, koliko je daleko letela i da li je preletela japansku teritoriju. Ispitivanja raketnih motora "zapravo nisu kršenje, ali nisu ni od pomoći", dodao je.

Sestra Kim Džong-una pre par dana upozorila je predsednika SAD-a da "ne stvara probleme ako želi da spava u miru sledeće četiri godine".

