ERDOGAN OBORIO NACIONALNU VALUTU: Turska lira u slobodnom padu posle smene guvernera

Šok za više od 80 miliona građana u Turskoj... Pad vrednosti lire foto: AP

Turska lira je na svetskim berzama izgubila 14,9 odsto vrednosti u odnosu na američki dolar približivši se istorijskom minimumu od 8,58 lira za jedan dolar. Kako je preneo Rojters, Erdogan je na mesto guvernera centralne banke imenovao Sahapa Kavčioglua.

Iako nadležni nisu objasnili zbog čega je Erdogan smenio guvernera, koji je samo pet meseci bio na funkciji, veruje se da je to zbog toga što je on odobrio povećanje kamatne stope na 19 odsto kako bi se obuzdao rast godišnje inflacije koji je u februaru iznosio 15,6 odsto. Povećanje kamatne stope je dobro prihvaćeno na deviznom tržištu, ali je onda na scenu stupio autoritarni predsednik. Erdogan je otvoreni protivnik povećanih kamatnih stopa, smatrajući da, suprotno klasičnim ekonomskim teorijama, one pogoršavaju inflaciju.

Oglasio se i ministar finansija Lutfi Elvan, koji je pokušao da umiri investitore rekavši da "Turska neće napraviti ni najmanja odstupanja od mehanizma slobodnog tržišta", prenela je agencija Anadolija.

