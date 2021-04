LUKAŠENKO OTKRIO KRVAV PLAN ZA LOV NA NJEGOVU GLAVU: CIA i FBI hteli su da me ubiju, ruski bezbednjaci ih zaustavili!

Beloruski Komitet za državnu bezbednost (KGB) osujetio je pokušaj državnog udara i atentat na predsednika Aleksandra Lukašenka i njegovu porodicu.

Oružana pobuna

To je saopštio sam Lukašenko na beloruskoj televiziji, a za organizaciju akcije optužio je američku Centralnu obaveštajnu agenciju (CIA) i Federalni istražni biro (FBI).

- Priveli smo grupu, pokazali su nam kako su sve planirali... Zanemeo sam na to. Zatim smo otkrili rad obaveštajnih službi, za koje je jasno da su bile strane, vrlo verovatno CIA i FBI. Plan je bio da otmu jedno dete, srednje, i da ga smeste u podrum u regionu Gomel. Zaustavili smo ih - rekao je Lukašenko u videu koji je objavilo predsedništvo.

Beloruska bezbednosna služba (KGB) objavila je da je u „specijalnoj operaciji“ rasturila „organizovanu grupu terorističkog usmerenja koja je planirala fizičku eliminaciju predsednika i njegove porodice“ i „organizovanje oružane pobune da bi se preuzela vlast nasilnim putem“.

Lukašenko je dodao i da je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) uhapsila dvojicu beloruskih državljana koji su spremali atentat, a to su politikolog i bivši Lukašenkov portparol Aleksander Feduta i advokat Juri Zenkovič, koji ima i američko državljanstvo.

- Akcija je sprovedena u saradnji sa beloruskim KGB, a kako je potom utvrđeno, oni su planirali da izvedu vojni puč po standardnom scenariju obojenih revolucija uz podršku lokalnih nacionalista. O svemu su se dogovarali preko Mesindžera, a potom su rešili da organizuju susret u Moskvi sa određenim beloruskim generalima koji bi bili uključeni u ceo proces - saopštio je FSB.

foto: Profimedia / Sergei GAPON / AFP

Oni dodaju da je susret organizovan u jednom od moskovskih restorana odmah nakon što je Zenkovič doputovao u Moskvu nakon konsultacija u Americi i Poljskoj, a plan im je bio da tokom puča zauzmu sve centre za emitovanje radija i televizije, da blokiraju institucije, kao i da isključe kompletni energetski sistem Belorusije kako bi otežali posao policiji i vojsci.

- Njihov cilj bio je da izmene ustavni poredak zemlje tako što bi upraznili mesto predsednika kako bi tu funkciju mogao da obavlja Komitet nacionalnog pomirenja - navodi ruska služba, inače naslednica sovjetskog KGB.

Šef Komiteta Dume u Rusiji Leonid Slucki optužio je Češku da je proterala ruske diplomate kako bi skrenula pažnju sa ove situacije u Belorusiji.

- Evropski političari su pod kontrolom Vašingtona. Nikad nisu ni pokušali da daju objašnjenje za to što se desilo. Jasno je da je Zapad iza svega, na to se mora odgovoriti - rekao je on, a prenosi TASS.

foto: EPA / ANDREI STASEVICH / BELTA

Toplo-hladno

Lukašenko je pre godinu dana optužio Rusiju da planira da proguta njegovu državu, a zatim i javno hapsio plaćenike pod kontrolom Moskve.

Međutim, nakon izbora u avgustu, na kojima je proglasio pobedu i inicirao višemesečne masovne proteste, promenio je ploču i ponovo za sve počeo da optužuje Zapad, a zatražio je pomoć od Kremlja. On vlada ovom bivšom sovjetskom republikom od 1994. A. I.