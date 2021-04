NACIJA KOJA STVARA, A NE KOJA RAZARA Zelenski uputio oštru poruku: Gospodine Putine, spreman sam da se sastanemo u Donbasu!

"Veliki broj ruske vojske koncentrisan je u blizini naših državnih granica. Rusija to zvanično naziva vojnom obukom. Nezvanično, ceo svet takve stvari naziva ucenom. Da li nas ovo brine? Da. Da li Ukrajina i njeni međunarodni partneri zahtevaju povlačenje vojske sa naših granica? Da. Dakle, Ruska Federacija stalno ponavlja da ona teži miru, ali istovremeno stvara sve preduslove za eskalaciju. Da li je to logično? Ne. Ali da li je neočekivano? Ne. Da li to znači da je eskalacija neizbežna? Ne. Da li Ukrajina želi rat? Ne. Da li je spremna za njega? Da. Da li će Ukrajina prestati da se bori za mir diplomatskim putem? Nikad. Da li će se Ukrajina u svakom slučaju braniti? Uvek", ispričao je Zelenski.

Kako je rekao, Ukrajina je "nacija koja stvara, a ne nacija koja razara".

"Mi ne uništavamo druge zemlje i narode. Ali to ne znači da ćemo dozvoliti da nas unište. I svi smo spremni... da zaštitimo našu zemlju. Jer drugu nemamo. Jer nećemo bežati. Jer nismo navikli da odustajemo", rekao je on.

foto: EPA/ ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE

Veći deo govora posvetio je obraćanju Vladimiru Putinu.

"Posebno želim da se obratim našem severnom susedu. Jednom je predsednik RF rekao: ako je borba neizbežna potrebno je biti prvi. Ali, po mom mišljenju, danas svaki lider mora da shvati da borba ne može biti neizbežna ako se ne radi o huliganima, već o stvarnom ratu i milionima ljudskih života. I da je za razliku od borbe u ratu svaka strana gubitnik. I da ne možete nekoga zaštititi napadajući. I da ne možete osloboditi nekoga zarobljavajući. I da ne možete doneti mir na tenku ljudima koji ne razumeju od koga žele da ih zaštite i oslobode i zašto se u tu svrhu na njih može pucati i mogu se bombardovati. Uključujući i naše preživele veterane, koji su oslobodili ovu zemlju od nacista i ne razumeju zašto je njihov miran život 75 godina kasnije ponovo ugrožen ratom", rekao je predsednik Ukrajine.

On je istakao da se razgovaralo na sastancima savetnika "Normandijske četvorke" i podgrupe za pitanja bezbednosti "Trostrane kontakt grupe" o nastavku režima potpunog prekida vatre, "ali uprkos podršci svih strana Rusija je odbila da podrži zajedničku izjavu".

"Istovremeno, predloženo je da se sastanemo na liniji razgraničenja kako bismo što tačnije videli i razumeli situaciju. A šta treba da razumem? Idem tamo svakog meseca. Gospodine Putine! Spreman sam da idem još dalje i predložim vam da se sastanemo bilo gde u ukrajinskom Donbasu gde je rat", zaključio je Zelenski.

Kurir.rs/Blic