LOV NA ESKOBARA: Bivši vlasnik paba koji je postao specijalac otkrio kako je poslat da ubije narko bosa Pabla Eskobara VIDEO

Piter Mekalis je u podkastu Džejmsa Ingliša otkrio kako se pridružio timu kome je ponuđeno milion dolara za glavu šefa Medeljin kartela.

"Odleteli smo u Kolumbiju gde smo se sreli sa izvesnim Horheom Salsedom koji nas je obavestio kakva je situacija. Videli smo se sa dvojicom biznismena koji su, zapravo, bili pripadnici (suparničkog)Kali kartela", ispričao je 79-godišnji Mekalis.

On je ispričao kako je Salsedo, koji je isto tako bio član Kali kartela organizovao napad i kako mu je bio potreban tim da izvede celu akciju. Piter je bio prvi koga je pitao da mu pomogne.

"Težak" više od 40 milijardi dolara, Eskobar je bio najbogatiji kriminalac u istoriji. Na vrhuncu moći, krijumčario je 15 tona kokaina dnevno. Rivalski karteli, prenosi San, bili su držani po strani uz pomoć metka i bombe.

"Vladala je borba između Kali kartela i Medeljina i samo su želeli da sklone Pabla sa puta jer ih je ubijao, pošto je hteo sve za sebe", ispričao je ovaj bivši SAS-ovac. "U sve je bila umešana i vojska jer je Horhe Salsido bio pukovnik. Obaveštajna strana vojske želela je da se reši kartela i nadali su se da će se mešusobno istrebiti", ispričao je on.

Posle probe napada, tim je poslat u džunglu na obuku. "Imali smo nekoliko proba uživo, sa punom opremom, metama i oružjem. Samo smo vežbali i vežbali dok na kraju nismo sve radili kako treba", ispričao je Mekalis koji je bio vođa tima.

Uprkos tome što ih je bilo svega 12, Mekalis kaže da se nije bojao. "Mnogi njegovi telohranitelji bili su tipovi koji su samo trčali sa šaržerom u pojasu i uzijem ili nekom drugom poluautomatskom puškom. Mi smo tamo išli sa dovoljno municije da ubijemo 3000 ljudi. Bili smo opremljeni do guše, plus smo imali helikopter sa mašinkom sa kojom smo mogli da ih sravnimo sa zemljom. Bili smo samouvereni a ja nikada nisam posumnjao u moje ljude", rekao je on.

Plan se, međutim, izjalovio.

Jedan član, koji je napustio grupu, izdao ih je i obratio se medijima i rekao da se planira napad, ali nije znao na koga - tu informaciju su znali samo Piter i još jedna osoba.

Druga nesreća se dogodila kada je tim putovao ka konačnoj destinaciji svoje misije. Kako su policija i vojska bili u Eskobarovom džepu, Mekalisov tim je morao da leti nisko kako bi izbegao njihove radare. Helikopter je pao a pilot poginuo. Mekalis je preživeo pad ali je imao nekoliko slomljenih rebara.

"Bol je bio užasan. Zapitao sam se šta koj moj ja radim ovde", ispričao je ovaj Škot.

Sutradan je čuo glasove kako mu se približavaju i nije znao da li su oni "dobri ili loši momci" jer su govorili na španskom. "Razmišljao sam šta da radim. Ako su loši momci, moja smrt će biti vrlo bolna. Zato sam izvadio granatu i izvukao iglu, a onda sam zgrabio pušku drugom rukom. Glasovi su se približavali i nabio sam pušku jednom u stomak", ispričao je on.

Srećom, bili su to Piterovi prijatleji. Posle osam sati silaženja sa planine, dok je bio vezan za priručnu nosiljku, Piter je stigao na bezbedno. Bio je odlučan da izvrši zadatak do kraja ali nije uspeo jer su policija i vojska saznali ua plan.

Rodom iz Glazgova, Mekalis je služio u britanskoj padobranskoj diviziji, SAS-u, rodezijskom SAS-u i Južnoafričkim snagama odbrane. Osim što se borio protiv narkodilera, obučavao je telohranitelje u Moskvi i bio je bezbednjak u Alžiru i Iraku.

Razvedeni otac troje dece nekada je vodio pab u Birmingemu.

Pablo Eskobar je ubijen u operaciji kolumbijske policije 1993. godine, dan posle 44. rođendana.

