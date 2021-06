UKRAJINA SAOPŠTILA USLOVE ZA NORMALIZACIJU ODNOSA SA RUSIJOM: Prvi da povuku vojsku i da NOVI predsednik, a ne Putin poseti Kijev!

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba izjavio je da je jedan od glavnih uslova za normalizaciju odnosa Ukrajine i Rusije da se Rusija povuče sa teritorije Ukrajine.

"Smatram da treba da budemo optimistični i da verujemo da će se odnosi između Ukrajine i Rusije normalizovati. Znam čak i kada će se to dogoditi. To će se dogoditi kada Rusija deokupira naše teritorije", rekao je Kuleba, navodi se u saopštenju Ukrajineske ambasade u Beogradu.

Kao drugi uslov naveo je posetu Ukrajini novog ruskog lidera, koji će, kako kaze, "sagnuti glavu pred spomenikom žrtvama rata Rusije protiv Ukrajine" i dodao da takvi primeri postoje u savremenoj istoriji.

"To je bilo iskustvo Nemačke i Francuske. Bile su to dve nacije koje su se mrzele i uništavale jedna drugu. Ali one su savladale taj put", dodao je Kuleba.

Kurir.rs/Tanjug