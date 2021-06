DA LI JE PREDSEDNIK MENTALNO FIT? Bivši lekar Bele kuće traži testiranje Bajdenovih kognitivnih sposobnosti: Ne uliva mi poverenje

"Ne možemo da zatvaramo oči pred ovim", rekao je on voditelju Foks njuza Šonu Hanitiju i dodao da je Bajdenovo ponašanje na samitima sa svetskim liderima ove sedmice bilo "sramno".

"On nije fizički ni kognitivno fit da bude naš predsednik", rekao je on i naglasio da je to nešto o čemu već godinama govori.

"Ja znam koliko je naporan taj posao, fizički i kognitivno, a on mi ne uliva poverenje i to šalje pogrešnu poruku našim protivnicima", rekao je on.

"Moramo da znamo da možemo da verujemo našem predsedniku, da znamo da je on u toku sa onim šta se dešava i da niko drugi ne vuče konce iz pozadine. Jer mi sada to tako deluje", rekao je Džekson koji u martu optužen za "neprikladno ponašanje" konzumiranje alkohola i maltretiranje potčinjenih dok je bio u Beloj kući. Džekson je bio i Trampov neuspeli kandidat za mesto sekretara zaduženog za pitanja veterana.

Kongresmen je rekao i da je poslao pismu Bajdenu u kome ga je pozvao da se podvrne psihološkom testiranju i da je to pismo dobilo i potpise podrške 13 njegovih kolega kongresmena iz redova republikanaca.

U pismu se navodi da predsednik mentalno propada i često zaboravlja stvari, podseća se na njegove gafove i poziva Bela kuća da momentalno objavi rezultate testiranja.

"Američki narod zaslužuje da ima apsolutno poverenje u svog predsednika. Zaslužuje da zna da on ili ona može da ispunjava svoje dužnosti i zaslužuju da znaju kakvog je mentalnog stanja njihov izabrani lider. Američki narod nema to poverenje u predsednika Bajdena", navodi se u pismu.

Džekson je bio lekar i u Trampovoj i u administraciji Baraka Obame ali nikada nije procenjivao Bajdena. Poznat je kao pristrasan kongresmen koji je jednom prilikom za Trampa rekao da ima "dobre gene" i da bi, da je više vodio računa o svojoj ishrani poslednjih 20 godina, mogao da doživi 200.

Bajdenovo zdravlje i mentalne sposobnosti često su na meti kritičara. Sa 78 godina, postavlja se pitanje da li Bajden ima energije i snage da pregura četvorogodišnji mandat. A ta pitanja se pojavljuju svaki put kada Bajden napravi neki pogrešan korak - od saplitanja na stepenicama, preko lapsusa i ispada.

Bela kuća je obećala da će do kraja godine objaviti rezultate sistematskog pregleda predsednika ali vrlo nevoljno komentarišu predsednikovo zdravlje.

Kurir.rs/Dejli mejl