NOVA ERA Bransonov let otvorio put ka razvoju svemirskog turizma!

Bezbedno sletanje... Letelica VSS juniti foto: AP

Podvig koji je britanski milijarder ser Ričard Branson učinio u nedelju, kad je svojom letelicom "VSS juniti" odleteo do visine od 80.000 metara iznad površine Zemlje i vratio se, predstavlja prvi korak ka razvoju svemirskog turizma!

Bio na lansiranju u nedelju - I Mask kupio kartu Zanimljivo je da je u nedelju na lansiranju bio i Ilon Mask, osnivač "Tesle" i još jedan milijarder koji učestvuje u svemirskoj trci. On je kupio kartu za putovanje u svemir u letelici svog rivala Ričarda Bransona i platio je 10.000 depozita kako bi osigurao mesto. Datum putovanja nije naveden. - Ilon je prijatelj i možda jednog dana ja otputujem u svemir jednom od njegovih letelica - rekao je Branson. Maskova kompanija "Spejs Iks" je do sada imala više desetina lansiranja raketa u svemir uključujući i letove sa ljudskom posadom. On za sada nije leteo. Mask je ranije najavljivao da mu je cilj da osnuje ljudsku koloniju u svemiru.

Oni željni avanture i s dubljim džepom moći će uskoro da biraju ko će ih voziti u svemir, imajući u vidu da se 20. jula na let ka zvezdama sprema i Džef Bezos, osnivač "Amazona" i najbogatiji čovek na svetu.

Let među zvezde

Brenson je prvi milijarder koji je poleteo u svemir letelicom koju je razvila upravo njegova kompanije. Milijarderi su početkom 21. veka već leteli u svemir, ali ne u sopstvenim nego u ruskim letelicama, tj. "Sojuzom" do Međunarodne svemirske stanice. Branson je ovim letom hteo da testira i proceni iskustvo koje će ponuditi budućim svemirskim turistima. On je već prodao oko 600 karata za nezaboravan let pojedincima iz 60 različitih zemalja, među kojima ima i holivudskih zvezda, a po ceni od 200.000 do 250.000 dolara.

Oduševljen... Ričard Brenson po sletanju foto: EPA

Bestežinsko stanje - Kao pravi astronauti Bezos je u nedelju uživao u bestežinskom stanju poput pravog astronauta. Naime, letelicu "VSS juniti" je drugi avion popeo na visinu od 15.000 metara, nakon čega se samostalno popela na oko 80.000 metara, što je visina koja je utvrđena kao granica svemira. Putnici su na toj visini mogli da otkopčaju sigurnosni pojas i nekoliko minuta uživaju u bestežinskom stanju i posmatraju Zemlju, koja je stvarno okrugla, kroz jedan od 12 prozora, koliko ih ima u kabini. Nakon što su se popeli na 90 kilometara visine, počelo je spuštanje.

- Kakav dan, 17 godina vrednog rada nas je dovelo dovde. O ovome sam sanjao otkad sam bio dete. Iskreno, ništa ne može da vas pripremi na pogled iz svemira. Naša Zemlja je neverovatna. Počastvovan sam što sam mogao da testiram civilni let u svemir - rekao je u dahu Branson po sletanju. Njegova vizija o turističkim letovima među zvezde pretrpela je težak udarac 2014, kad se pri testiranju dogodila nesreća u kojoj je poginuo pilot kompanije "Virdžin galaktik". Ipak, on nije odustajao. Brenson je najavio da će komercijalni letovi za svemir početi već 2022. Plan je oko 400 letova godišnje iz baze "Svemirska luka Amerika".

Pobedio Bezosa

U svemirskoj trci on je pobedio Džefa Bezosa, koji svojom raketom "Nju šepard" kompanije "Blu oridžin" 20. jula planira da poleti na visinu od 100 kilometara od površine Zemlje. Bezos je čestitao Brensonu, koji je uoči leta poručio kako mu nije bio cilj da prestigne osnivača "Amazona".

Oni vode u svemir - Ko je ko u trci milijardera * Ilon Mask Rođen: 28. jun 1971. u Južnoafričkoj Republici Kompanije: "Tesla", "Spejs X", "Neurolink" Uspesi u orbiti: Započeo prevoz astronauta do MSS Cilj: Kolonizacija Marsa Bogatstvo: 172 milijarde dolara * Ričard Branson Rođen: 18. jul 1950. u Velikoj Britaniji Kompanije: "Virdžin galaktik", "Virdžin Atlantik", "Virdžin rekord" Uspesi u orbiti: Izveo prvi let u svemir Cilj: Razvoj svemirskog turizma Bogatstvo: 5,7 milijardi dolara * Džef Bezos Rođen: 12. januar 1964. u SAD Kompanije: "Amazon", "Blu oridžin" Uspesi u orbiti: Spreman za prvi let u svemir Cilj: Razvoj svemirskog turizma Bogatstvo: 202,5 milijardi dolara; trenutno je najbogatiji čovek na svetu * Jurij Milner Rođen: 11. novembar 1961. u Rusiji Kompanije: "Mail.ru", "DST Global" Uspesi u orbiti: Investicije u istraživanja o životu u svemiru Cilj: Slanje letelice do Alfa Kentaurija Bogatstvo: 3,5 milijardi dolara