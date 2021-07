ISPOVEST ŽENE KOJA JE RODILA DEVETORKE Za bebe nam svakog dana treba šest litara mleka i sto pelena

- Izgledalo je kao da iz mene izlazi nepregledna kolona beba - priseća se porođaja Halima Sise (26) iz Malija, koja je 5. maja na klinici u Kazablanki (Maroko) rodila devetorke! To je svetski rekord po broju rođenih beba, a ponosna majka u ispovesti za Dejli mejl kaže da je očekivala sedmorke.

Pet devojčica

- Na ultrazvuku pred porođaj doktori su mi rekli da nosim sedmorke. Kada su mi rekli da ću roditi devet beba, nisam mogla da verujem, bila sam u šoku - tvrdi Sise.

Otac kod dece - Ostao sam bez reči kada sam ih video

Otac devetorki Kader Arbi je tek dva meseca posle porođaja prvi put video decu zbog restrikcija u putovanjima usled koronavirusa. - Bio je to neverovatan osećaj. Zahvalan sam bogu da su sve bebe preživele i da one napreduju, kao i na tome što se Halima dobro oseća. Kada sam ih video, ostao sam bez reči, bilo mi je vrlo teško da sve to podnesem - rekao je Arbi i dodao: - Definitivno ćemo morati da proširimo kuću jer u ovoj gde smo sad nema dovoljno mesta za sve. Halima i njen suprug već imaju jednu ćerku Sudu, koja ima skoro tri godine.