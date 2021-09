EGOISTA Donald Tramp: Sada je moja zgrada najviša na Menhetnu!

Video-snimak prve reakcije Donalda Trampa, bivšeg predsednika SAD, na teroristički napad na Ameriku postao je ponovo viralan na 20. godišnjicu tragedije u kojoj je ubijeno gotovo 3.000 ljudi! Njujorški milijarder je pre 20 godina bio građevinski magnat i jedan od najpoznatijih žitelja Velike jabuke.

Bez empatije

Tog utorka po podne, dok se dim na Menhetnu još nije razišao, a Amerika i svet još bili u šoku posle rušenja kula bliznakinja Svetskog trgovinskog centra, novinari TV stanice WWOR iz Nju Džerzija pozvali su Trampa za komentar.

- Donalde, imate jednu od zgrada u finansijskoj četvrti. Da li ste pretrpeli oštećenje, šta se dogodilo tamo,- upitao ga je analitičar Alan Markus.

Trampov odgovor je bio sve samo ne prikladan u tom trenutku.

- Moja zgrada u 40. ulici je bila druga najviša na donjem Menhetnu. Najviša je bila Svetski trgovinski centar. Sada je moja zgrada najviša na Menhetnu - rekao je Tramp.

- Nedavno sam razgovarao sa svojim zaposlenima, iako je zgrada sedam ili osam blokova dalje od Svetskog trgovinskog centra, ispred se nalazi otpad, cigle, kamenje, malter i čelik visok pola metra - nastavio je on.

O napadu 11. septembra 2001. - Sve Trampove neistine

Nedeljnik Njuzvik objavio je listu, u najmanju ruku, neistinitih izjava koje je Donald Tramp dao, a koje su povezane sa terorističkim napadom na Ameriku.

16. novembar 2015. - Tramp izjavljuje kako je on prvi u svojoj knjizi "Amerika kakvu zaslužujemo" (The America We Deserve) naveo da Osama bin Laden priprema napad na kule bliznakinje STC. Istina je da su obaveštajci još 1999. upozorili na pretnju koju Bin Laden predstavlja.

21. novembar 2015. - Tramp izjavljuje kako je video muslimane u Nju Džerziju da slave rušenje kula STC. Policija nije primila nikakvu prijavu, a ni istraživanje novinara nije potvrdilo ove navode.

23. novembar 2015. - Tramp na predizbornom mitingu izjavljuje kako je tog dana lično video da ljudi skaču sa kula STC. Međutim, njegova kula se nalazi oko osam kilometara dalje i nikako nije mogao da vidi potresne scene.

12. april 2016. - Tramp izjavljuje Tajmu kako je primio 150.000 od federalnih vlasti kao pomoć jer je dozvolio ugroženima da koriste njegovu zgrada. Utvrđeno je da je u pitanju novac namenjen za finansijski oporavak, a Tramp ga je koristio za podmirivanje gubitka od iznajmljivanja prostorija, a ne za pomaganje drugima.

18. april 2016. - Tramp izjavljuje kako je "pomalo pomagao" da se očiste ruševine kula STC. Istina je da ga niko nije video na mestu rušenja zgrada.

29. jul 2019. - Tramp izjavljuje da je proveo mnogo vremena na "nultoj tački". Istina je da je nekoliko dana posle napada obišao berzu na Volstritu, koja se nalazi nekoliko blokova dalje.