ZOVI POLICIJU SAMO AKO JE BAŠ HITNO: Snage reda u Ostinu zbog manjka ljudi postrožile kriterijume gde se pojavljuju VIDEO

U situacijama kada nema neposredne opasnosti po život ili imovinu, stanovnicima i drugima u Ostinu se kaže da podnesu prijavu preko interneta ili pozovu 311 jer na poziv na broj 911 neće biti odgovoreno.

Promena politike proizilazi iz preporuka iz Reimagining 911 i Non-Police Crisis Response, rekao je privremeni šef policije Ostin Džozef Čejkon na brifingu ove nedelje. On je takođe naveo zabrinutost zbog izloženosti koroni policajaca i javnosti, nedostatak radne snage zbog izazova u zapošljavanju dovoljno oficira i skok u 911 poziva ove godine u odnosu na prethodne godine.

"Nije hitan slučaj je incident koji nije u toku, osumnjičeni ili uključeni ljudi više nisu na licu mesta, a nema ni neposredne pretnje po život ili imovinu", rekao je Čejkon.

„Ako vaš poziv ne ispunjava sve te kriterijume, onda to definišemo kao hitni pozivi“, dodao je on.

Pozivi koji neće imati policijski odgovor pod uslovom da ispunjavaju kriterijume uključuju one koji se bave životinjama, pokušaj krađe imovine, provale u stanove ili poslovne prostore i saobraćajne nesreće ako nijedno vozilo ne zahteva vuču i ako nema povređenih.

U nekim slučajevima, civilni kriminalistički tehničari mogu reagovati radi prikupljanja dokaza na licu mesta.

Onima koji pozovu 311 rečeno je da će verovatno biti zadržani neko vreme jer operativni centar takođe ima problema sa osobljem. Uvek mogu da izađu na internet i podnesu izveštaj.

311 poziva i onlajn izveštaji biće istraženi kasnije, ako se takva istraga smatra odgovarajućom, rekao je Čejkon.

„Ono što bih rekao je da ako osoba sumnja u to da li je hitan slučaj ili ne, samo pozovite hitnu pomoć i to će biti najbolji način da se uverite da znate. Pomoći ćemo vam da to rešite i i uputimo vas u pravom smeru “, rekao je on.

Derin Šort, muškarac iz Severne Karoline, rekao je za KKSAN-TV da su njegova ćerka i 12 prijatelja bili u Ostinu u septembru i pozvali policiju da prijave slučaj provale.

Rečeno im je da pozovu 311, što ih je kasnije uputilo da podnesu onlajn izveštaj.

"Nijedan policajac se nije pojavio", rekao je Šort.

