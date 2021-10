UOZBILJITE SE, HAVANA SINDROM JE SVE OPASNIJI: Dramatično upozorenje američkog eksperta! Evo šta SAD mora podhitno da uradi! VIDEO

„Još uvek ne vidim takav koordiniran, među agencijskim, vladinim pristupom ovome gde se vrši centralni medicinski pregled, bez obzira iz koje ste agencije, ako ste na to uticali, i pogledajte, Njihovi drski napadi su pojačani ”, rekao je Fiđliuci.

Fiđliuci, analitičar nacionalne bezbednosti za En-Bi-Si Njuz, dao je primere sve flagrantnijih napada na visoke američke zvaničnike. Jedan napad dogodio se tokom putovanja u Indiju u septembru sa direktorom CIA -e Vilijamom Bernsom. Još jedan potencijalni napad odložio je put potpredsednice Kamale Haris u Vijetnamu u avgustu.

Havanski sindrom utiče na američke zvaničnike u poslednjih pet godina. Još 2016. godine diplomate na Kubi prijavile su da su čule čudne zvukove, stalne impulse pritiska u glavi i brojne druge bizarne fizičke senzacije. Imali su trajne nuspojave od tih direktnih energetskih napada. U nekim slučajevima, diplomate su primetile naglo pogoršanje sluha i vida, glavobolje, vrtoglavicu, pa čak i oštećenje mozga.

Bela kuća je, kako se izveštava, uputila upozorenje američkom osoblju da je Havanski sindrom ozbiljan, rasprostranjen i da predstavlja stvarnu opasnost za američke diplomate i obaveštajne oficire u zemlji i inostranstvu.

Fiđliuci tvrdi da je neophodno pronaći počinioce što je pre moguće.

"Moramo da dođemo do dna, moramo da imamo uočljive medicinske podatke koji kažu, da, napadnuti ste i moramo da stavimo ruke na to ko to radi", rekao je Fiđliuci.

Kurir.rs/Si-En-Bi-Si