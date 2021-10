MEĐU PRVIMA SU OSETILI ŠTA JE HAVANA SINDROM: Tada je još bio nepoznat, evo kako ga opisuju američki obaveštajci sa Kube VIDEO

U martu 2017. godine, Tina Onufer, službenik Ambasade SAD za poslove sa strancima u Havani, stajala je kraj kuhinjskog prozora i prala suđe, kada ju je to pogodilo.

"Osećala sam se kao da sam nečim pogođena", rekla je. "Bol koji nikada u životu nisam osetila ... uglavnom u glavi i u očima. ... Kao da me uhvatila neka nevidljiva ruka i nisam se mogao pomaknuti".

Onufer tada to nije znala, ali bila je među prvim žrtvama još uvek neobjašnjivog fenomena koji je postao poznat kao Havanski sindrom-misteriozni skup simptoma, od kojih su neki povezani sa povredama mozga, koji su do sada već imali napalo čak 200 američkih diplomata, obaveštajnih oficira i drugog osoblja širom sveta.

Onufer i dvoje njenih bivših kolega u Havani, bračni par po imenu Kate Hazband i Dag Ferguson, razgovarali su za En-Bi-Si Njuz o svojim iskustvima nakon što su dobili dozvolu Stejt departmenta. Žele da svet zna da je ono što im se dogodilo u Havani nanijelo pravu patnju i dokumentovane povrede, i da oni koji nastavljaju da insistiraju na tome mora da je slučaj masovne psihoze nisu u pravu.

"Način na koji mi je doktor proključao ... rekao je:" Pa, kao da ste stari, znate, od 20, 25 godina odjednom ", rekao je muž, kome je dijagnostikovana" stečena povreda mozga povezana sa usmerenošću izloženost fenomenu. "

En-Bi-Si Njuz je prvi put izvestio 2018. godine da su američki obaveštajci sumnjali da Rusija stoji iza tog fenomena, za koji su neki verovali da su namerni napadi korišćenjem mikrotalasne energije.

Tri godine kasnije, obaveštajne agencije nisu uspele da dokažu da, uprkos izveštaju Nacionalnih akademija nauka, inženjerstva i medicine koji tvrdi da je usmerena mikrotalasna energija najverovatnije objašnjenje, i napominjući da je Rusija proučavala tehnologiju pomnije od bilo kog drugog druga nacija.

Tokom Trampove administracije, najviši zvaničnici, uključujući direktorku CIA Đinu Haspel, nisu Havanski sindrom tretirali kao visoki prioritet, a neki zvaničnici CIA bili su otvoreno skeptični, kažu sadašnji i bivši obaveštajni zvaničnici. U proteklih osam meseci, pod predsednikom Džoom Bajdenom, državnim sekretarom Tonijem Blinkenom i direktorom CIA Vilijamom Bernsom, savezna vlada pojačala je napore da istraži uzrok, ublažavajući način na koji se oboljeli mogu lečiti. Ranije ovog meseca, Biden je potpisao Havanski zakon, koji im poboljšava pristup medicinskoj nezi.

Određeni broj pacijenata lečen je u Nacionalnom vojno -medicinskom centru Volter Rid zajedno sa vojnicima koji su pretrpeli povrede mozga od bombi u borbi. Često su simptomi slični.

"Ljudi ne razumeju šta vam ova vrsta oštećenja mozga može učiniti", rekla je Onufer. "Dakle, vrlo je lako ljudima odbaciti i reći: 'Ali izgledate dobro.' Ali realnost je da nisam. I mislim da nas nije mnogo. I samo želimo da vratimo svoje živote. "

Obaveštajni zvaničnici kažu da nisu prikupili dovoljno podataka da sa bilo kakvim pouzdanjem kažu šta uzrokuje povrede ili ko je kriv. Ali kažu da je Rusija i dalje glavni osumnjičeni. I mnogi izvori upoznati sa tom stvari kažu za En-Bi-Si Njuz da se obavještajne agencije sve više fokusiraju na teoriju da su povrede prouzrokovane nekom vrstom usmjerene energije, na osnovu njihove vlastite analize dokaza.

Zvaničnici kažu da sada potpuno odbacuju izveštaj Stejt departmenta za 2018. godinu savetodavne grupe JASON -a, elitnog naučnog odbora, koji sugeriše da su neki od prvobitnih slučajeva bili uzrokovani zvucima glasnih vrsta cvrčaka.

Neki zvaničnici veruju da je, ako je usmerena energija krivac, to možda počelo kao metoda prikupljanja obaveštajnih podataka koja je sada naoružana, kaže više izvora za NBC Nevs.

Službenici CIA i zaposleni u Stejt departmentu raspoređeni u inostranstvu sada imaju mogućnost osnovnog testiranja krvi, tako da, ako ih zadesi sindrom, lekari mogu imati osnovu za poređenje.

Američki zvaničnici kažu da je, nakon što je vlada počela da poziva zaposlene da prijave sve moguće simptome, broj prijavljenih slučajeva značajno porastao. Ali upozoravaju da svi koji su se javili ne potpadaju pod kohortu Havanskog sindroma.

Dejvid Rilman, profesor medicine, zaraznih bolesti, mikrobiologije i imunologije na Stanfordu, vodio je studiju Nacionalnih akademija koja je otkrila da se "usmjerena, impulsna radiofrekvencijska energija čini najvjerovatnijim mehanizmom u objašnjavanju ovih slučajeva".

Za En-Bi-Si Njuz kaže da ne vidi nikakav mogući prirodni fenomen na delu.

"Ne znam zašto se to dogodilo tim pojedincima, ali mislim da je to bilo namerno", rekao je on.

"Postoji mnogo literature, od toga neka na ruskom, koja ukazuje da impulsna mikrotalasna energija može izazvati neke od ovih simptoma i znakova i povredu mozga. Postoji mnogo međunarodnih aktera koji bi imali načina da primene ovakvu tehnologiju u današnjem svetu. "

Jedan od zbunjujućih elemenata havanskog sindroma je to što su ga mnoge očigledne žrtve doživele različito ferentno.

Na primer, zaposleni u Stejt departmentu Kejt Hazband i Dag Ferguson nisu osetili dramatičan eksplozivni talas. Za njih je to bilo suptilnije.

"Ono što smo doživeli bilo je nešto što je u našim kućama bilo nervozan zvuk mnogo noći nedeljno tokom, nedelja", rekao je Ferguson.

"Bilo je probadajuće", dodao je muž. "Bilo je uporno, stalno na istom nivou. Vrlo glasno ... ništa sa čim bi mogao da sediš i da ti bude dobro. "

Par su kasnije pregledali neurolozi sa Univerziteta u Pensilvaniji. Fergusonu je dozvoljeno da se vrati na posao, ali je mužu dijagnostikovana povreda mozga i upućen na lečenje. Kasnije se povukla zbog zdravstvenog invaliditeta.

Još uvek pati od problema sa ravnotežom koji dovode do mučnine, i zamagljenosti koja otežava osnovne zadatke.

"Kognitivna pitanja su višeslojna", rekla je ona. "Neki od njih funkcionišu izvršno. Rekli su da imam stvarni deficit ... sada živim sa beležnicom, kalendarom koji je stalno otvoren u centru mog prostora. ”

Suprug i ostali govore da se odupru kritičarima koji veruju da su njihove bolesti rezultat masovne histerije.

"Mislim, potvrdila sam fizičke povrede", rekla je.

Onufer je rekla da govori "kako bi ovo humanizovala za Ameriku da bi pomogla svim mojim kolegama Amerikancima da shvate da koliko god skepticizam još uvek ovo okruživao, to je vrlo realno".

Ranije ove nedelje, Volstrit Žurnalje izvestio da je bilo i navodnih slučajeva u Bogoti, Kolumbija.

Na pitanje o Kolumbiji u utorak, portparol Stejt departmenta Ned Prajs je rekao: "Ne bavimo se potvrđivanjem izveštaja. Ali mi smo u poslu broj jedan, verujemo onima koji su prijavili ove incidente, osiguravajući da dobiju hitnu negu koja im je potrebna u bilo kom obliku, bilo da je to na mestu, bilo da je to ovde u Vašingtonu, DC. oblasti. Mi radimo da učinimo sve što možemo da zaštitimo svoju radnu snagu ... širom sveta. "

