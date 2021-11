U NAPADU DRONOM UBIJENO 10 CIVILA, MEĐU ŽRTVAMA IMA I DECE SAD tvrdi da nije prekršen zakon

Na konferenciji za novinare u sredu general pukovnik Sami Said, glavni inspektor vazdušnih snaga, rekao je da je njegov tim pregledao obaveštajne podatke dostupne timu koji je izveo napad, kao i njihovu komunikaciju.

-Nisam utvrdio kršenje zakona ili ratnog prava, rekao je Said, ali nije otkrio ni bilo kakvo pojedinačno ponašanje koje bi ukazivalo na razmeru kaznenog nemara.

Pentagon je objavio tekst o nalazima iz izveštaja, ali ne i sam izveštaj, koji je poverljiv, navodi nemačka agencija dpa.

Pentagon je prvobitno rekao da je cilj bio bombaš samoubica džihadističke grupe tzv. Islamska država koji je predstavljao neposrednu pretnju vojnicima predvođenim SAD-om u vazdušnoj luci dok su dovršavali poslednju fazu svog povlačenja iz Avganistana.

"To je tužna greška. To je iskrena greška"

Napad je izveden nakon napada bombaša samoubice Islamske države koji je ubio 13 američkih vojnika i mnogo avganistanskih civila u vazdušnoj luci koji su očajnički pokušavali da napuste zemlju zbog povlačenja stranih vojnika i pobede talibana.

U istrazi glavnog inspektora vazdušnih snaga kaže se da su uzroci napada greške u postupanju i greške u komunikaciji, piše Rojters.

-To je tužna greška. To je iskrena greška, rekao je novinarima general Sami Said.

Kada je pregledao podatke i video snimke, Said je pronašao dokaze da je u blizini bilo i dete otprilike dva minuta pre nego što je povučen obarač za napad dronom.

"Istraga je duboko razočaravajuća i neprimerena"

Međutim, dodao je da je primetio prisutnost deteta dok je pregledao snimke nakon incidenta i da bi ga u tom trenutku bilo lako propustiti.

Said nije preporučio disciplinske mere, ali je rekao da će na zapovednicima biti donošenje odluke o tome koje mere odgovornosti treba preduzeti ako ih ima.

Stiven Kvon, suosnivač i predsednik ''Nutrition and Education Internationala'', koji je bio poslodavac jednoj od žrtava, rekao je da je istraga "duboko razočaravajuća i neprimerena".

-Kako je naveo glavni inspektor, došlo je do greške, ali niko nije postupio pogrešno, a ja se pitam kako je to moguće, rekao je Kvon u saopštenju.

