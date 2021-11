STIGLA IH JEVREJSKA KLETVA: Bivši bogataši otkrivaju kako je to spasti sa kavijara na prosjački štap! SKUPLJE JE BITI SIROMAŠAN!

Evo šta su podelili:

1. „Odrastao sam veoma privilegovan jer su oba moja roditelja nasledila gomilu novca kada su bili mladi. Otišao sam u veoma skup letnji kamp, sve što sam posedovao je bilo dizajnersko, a imali smo drugi dom u Hemptonsu. Sve se promenilo nakon što je moj otac ipak otišao. Potrošio je svaki cent i nismo imali ništa više. Nije mogao ni da plati alimentaciju. Prvi put u svom životu, moja majka je morala da se zaposli."

„Nas dvoje smo na kraju sve prodali i preselili se u garsonjeru u lošem kraju. Tranzicija je bila zaista teška, posebno za moju majku. Izgubila je prijatelje i više nije imala pristup svojim omiljenim hobijima. Čak je pomišljala na samoubistvo. Želim da ljudi znaju da iako je ova vrsta tranzicije definitivno 'problem prvog sveta', ona je izuzetno bolna i traumatična. Budite ljubazni prema ovim ljudima i pomozite im kada možete."

2. „Preselili smo se u Los Anđeles iz Londona 80-ih. Mom tati je ponuđen vlasnički udeo u kompaniji sa nekim porodičnim prijateljima. Preselili smo se u zaista lepu kuću u blizini Kalabasasa. Imao sam 10 godina i živeo sam bogatim životom. Moji prijatelji su svi bili bogati i morali smo da uradimo toliko neverovatnih stvari i upoznamo neke zaista poznate ljude. Cela kompanija je bila lažna. Neki momak koga je tražio Interpol je prevario mog tatu i gomilu naših porodičnih prijatelja. Moji roditelji su izgubili sve ."

„Preselili smo se u malu kuću, jeli orahe za večeru, i morali smo da plašimo bubašvabe paljenjem svetla. Otišao sam na rođendan svog starog bogatog prijatelja i on i svi moji stari prijatelji su me zamolili da više ne dolazim jer zbog toga su se njihovi roditelji osećali tužno. Moji roditelji su radili na više poslova, osnovali sopstvenu kompaniju i na kraju su nam pružili divan život srednje klase. Ipak, moje najbolje sećanje je bilo kada nismo imali ništa i imali tu kuću punu bubašvaba."

3. "Moja porodica je bila čudna. Imali smo novac i izgubili smo ga, ponovo dobili novac nakratko pre nego što smo ga ponovo izgubili. Prešli smo od letenja prvom klasom do toga da moramo da odlučujemo između zamene pantalona sa rupama u međunožju i kupovine nove hrane. Sećam se moja mama je bukvalno plakala jer su me zbog toga maltretirali u školi, a njena prijateljica je zapravo uskočila da obezbedi novu odeću kako moja majka ne bi morala da racionira našu hranu." —shas4edf27c42

4. „Odrastao sam kao prilično udobno i veoma razmaženo dete. Mislim da je najveća stvar koja se promenila jeste nelagodnost koju imam kada ljudi koji zarađuju mnogo više od mene reaguju da odbijem da odem na neki događaj ili pojedem zalogaj posle posla govoreći 'ne brini, uhvatiću te' bez razmišljanja. Totalno sam nekada bila ta osoba, tako da znam da većinu vremena to nije iz mesta zlobe ili namere da se osećaš loše ."

„Kada sam to radio, to je bilo zato što sam želeo da provedem vreme sa drugom osobom, ali sada razumem i osećam se kao da odmah nudim da platim za nekoga u odnosu na razmišljanje o alternativi je tako ponderisan odgovor. To je skoro kao moja ličnost , interesi i granice imaju manju vrednost jer druga osoba plus [njihov] novac nadmašuju mene."

5. „Novac. Zaista. Može. Da kupi. Sreća. Istina, postoji mnogo drugih aspekata vašeg života koje treba uskladiti da biste postigli pravu sreću. Ali razlika u nivoima stresa između dobrog stanja i ljudi sa niskim primanjima su OGROMNI. Kada sam bila udata za bogatog vlasnika preduzeća, ne znam da li sam ikada znala kakav je pravi stres. Sada je pritisak računa, namirnica, osiguranja... teret na vašem mozgu je toliki težak, i nikad, nikad ne nestaje. Koliko god da sam srećan svojim novim životom, nemoguće je istinski uživati u bilo čemu bez da mi ta stalna finansijska briga stane na put."

6. „Morati da naučim kada da radim stvari, više nego šta ili kako da uradim, bila je najveća krivulja učenja. Na primer, znao sam generalno kako da perem veš i kako da napravim budžet i ostalo, ali shvatio sam koliko često da promenim posteljinu i operem peškire, kada dođe sezonska rasprodaja da bi se dobila bolja ponuda za velike kupovine, kada su proizvodi u sezoni (a samim tim i jeftiniji), pa čak i kada je zalihe nečega bila cela ~stvar~." „Toliko je informacija koje treba pratiti! Osećam se kao da stalno imam milion stvari koje moram da zapamtim da uradim u odnosu na mogućnost da jednostavno kupim šta god, kad god, ili da neko poput kućne pomoćnice to prati.“

7. „Ranije je nešto što sam zaista uzimao zdravo za gotovo bila vožnja. Postati siromašan smanjuje vaš svet — bukvalno. Benzin koji koristite za obavljanje poslova se veoma brzo smanjuje kada je novca malo. Imali smo sreće da još uvek posedujemo automobil, što je bilo važno pošto smo živeli u oblasti sa malo ili bez mogućnosti javnog prevoza, ali nepotrebni poslovi i putovanja nisu dolazili u obzir."

„Više nismo mogli da idemo u određene prodavnice, naše mogućnosti zapošljavanja su bile ograničene koliko su udaljene (nismo mogli da priuštimo putovanje na posao), a mnogo ređe smo posećivali daleku rodbinu. Moja mama nas je čak naterala da prestanemo da idemo porodici zubar jer je on bio jedan grad preko, a ovo je bio doktor koga smo viđali ceo život. Čak je i sama vožnja na drugi kraj grada po prijatelja postala veliki finansijski problem. Bilo je zaista ponižavajuće pošto sam ja bio samo jedan u grupi prijatelja koji je ikada od nekoga tražio novac za gas."

8. „Biti u mogućnosti da priuštite pouzdan auto i benzin su luksuz. Od vožnje novih automobila i korišćenja kartica za punjenje goriva bez gledanja na račune do vožnje vozila starog 15 godina i plaćanja benzina sa bilo kojom rezervnom gotovinom koju možete pronaći bilo šokantno."

9. „Teško je održavati svoj dom i automobil čistim kada ne možete da priuštite sredstva za čišćenje jer sav višak novca nakon računa odlazi na hranu kao što su hleb, bolonja, puter od kikirikija, ramen rezanci, jaja i praškovi za vodu. I Bounti je jak kao što kažu. Možete ga koristiti čak i za ribanje posuđa sa ili kao krpu za pranje pod tušem!"

10. „Nekada sam imao medicinsko, stomatološko, vid i životno osiguranje. Sada nemam jer jedva mogu da priuštim hranu. Kada sam polomio naočare, srećom sam imao stari par koji sada nosim. zube čistim svakih šest meseci, ali sada to traje tri godine. Imam sreće da su mi zubi u dobrom stanju. Odustao sam od godišnjih analiza krvi i recepata za srce i štitnu žlezdu. jedite jednom dnevno i nadam se da će gubitak težine pomoći u mojim uslovima." Lekar koristi stetoskop da pregleda svog pacijenta

11. „Sada sam spreman da se odreknem neophodnih medicinskih testova jer ne mogu da ih priuštim, niti tretman koji bi usledio.“

12. „Stvari poput paketića kečapa, šoljica za sos, Sveet-N-Lov, kreme itd. u restoranima i benzinskim pumpama postaju mnogo vrednije. Nikada nisam mislio da ću biti toliko uzbuđen da dobijem nešto besplatno što je tako malo. "

13. "Kvalitet hrane. Vi [pitate se], 'Mogu li sebi priuštiti doručak?' ili 'Koliko mogu da potrošim na hranu u jednom danu?' „Mogu li da zaradim za 10 dolara?“

14. „Morao sam da zastanem i zapravo razmislim o ceni stvari. Shvatio sam da nismo toliko finansijski jaki kada mi je zubar rekao da mi treba novi držač i rekao sam: 'Naravno, idemo na to.' Onda me je tata prekorio što nisam prvo proverio sa njim."

15. "Plaćanje 'poreza na siromašne' bila je moja prva lekcija. Moje osiguranje automobila je bilo 117 dolara mesečno [ali samo] 520 dolara godišnje ako ste mogli da platite unapred. Nisam imao pojma koliko je skuplje biti siromašan."

16. "Ne mogu više da plaćam sve svoje račune [u isto vreme]. Moram da menjam datume dospeća u odnosu na plate."

17. I na kraju, "Više košta biti siromašan. Naknade za prekoračenje, bankarske naknade, predatorsko kreditiranje, veće kamate. Banke žive na leđima ljudi koji ne mogu da priušte namirnice."

Kurir.rs/BuzzFeed