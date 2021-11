ON JE NAJRANIJE ROĐENO DETE NA SVETU: Kertis je od prvog dana drugačiji VIDEO

Ginisova knjiga rekorda je objavila da je Kertis Mins postao najranije rođeno dete na svetu koje je preživelo. Dečak je rođen 132 dana ranije, prenosi NBC news.

Guinness World Records has officially recognized Curtis Means as the world’s most premature infant to survive. Born at 21 weeks and one day at @UABMedicine, Curtis spent nine months in the RNICU. 🔗 https://t.co/EK178XYmklhttps://t.co/i71CEjLVXg