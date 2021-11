TURISTIČKI RAJ SE POLAKO OTVORIO POSLE MERA PROTIV KORONE Ali gomile stranih turista su izostale, broj rezervacija je - nula VIDEO

U prve četiri nedelje eksperimenta Puketa sa ponovnim pokretanjem turizma u julu, 14.000 međunarodnih turprihod od 25 miliona dolara. Ono što je najvažnije, to je uključivalo 6,5 miliona dolara plata za lokalno stanovništvo koje radi u restoranima i hotelima.

Ali više od mesec dana otkako je Bali ponovo otvorio svoj međunarodni aerodrom 14. oktobra, a Indonezija je odobrila dolazak potpuno vakcinisanih turista iz Kine i 18 drugih zemalja, nijedan međunarodni turista nije doleteo direktno na ostrvo komercijalnim letom. Broj avansnih rezervacija hotela od strane međunarodnih posetilaca je takođe nula, dok je mesec dana nakon ponovnog otvaranja Puket imao 110.000 unapred rezervisanih noćenja.

„Naši hoteli nisu primili nijednu rezervaciju od međunarodnih turista“, rekla je za Bali Sun šefica Turističke zajednice Balija Ida Bagus Agung Parta Adnjana. „Mislim da smo do sada ciljali na pogrešna tržišta za ponovno otvaranje turizma na Baliju.

Indonezija je tokom pandemije bila glasna o svojoj želji da privuče "kvalitetne" turiste i popravi imidž Balija kao jeftinog mesta za masovni turizam. Jedan visokorangirani političar, ministar za pomorska pitanja i investicije Luhut Pandžaitan, čak je rekao: „Nećemo dozvoliti putnicima da uđu kada plan ponovnog otvaranja za međunarodne putnike bude zvanično postavljen.

Izjavu je kasnije povukla njegova kancelarija. Ali to je jedna u dugom nizu stalno promenljivih i zbunjujućih poruka zbog kojih je dugo očekivano ponovno otvaranje Balija propalo na spektakularan način. „Ne postoji jasna izjava vlade o tome šta pokušava da postigne, proces za dolazak tamo ili jednostavne smernice za potencijalne turiste“, napisala je statističarka sa Balija Džeki Pomeroj.

Propisi o karantinu su posebno zbunjujući. Nekoliko dana pre nego što je međunarodni aerodrom na Baliju ponovo otvoren, Indonezija je smanjila period karantina sa osam na pet dana. Nekoliko nedelja kasnije, to je smanjeno na tri dana - ali da li je to bilo tri dana i tri noći, ili tri dana i dve noći? Čini se da niko ne zna, uključujući akreditovane karantinske hotele u Džakarti koji trenutno ugošćuju međunarodne turiste jer je svaki međunarodni let koji je trebalo da leti za Bali u poslednjih mesec dana otkazan ili preusmeren u prestonicu.

„Upravo sam dobio telefonski poziv u karantinu da su ga vladini propisi smanjili na dve noći. Moram sutra da krenem“, napisao je na Fejsbuku Ričard Felps, američki državljanin u karantinu u hotelu Novotel Tangerang u Džakarti.

„Hotel Mandarin je insistirao da budem u karantinu četiri dana i tri noći“, dodao je Vouter van der Sluis iz Holandije.

Previše revnih projekcija učinilo je da se neki turisti osećaju kao zatvorenici. „Moj pasoš su uzeli zaposleni u hotelu na aerodromu gde sam sve platio. Izgubio sam broj kontrolnih punktova kroz koje sam prošao na aerodromu. Čak moram da nosim i kaiš oko zgloba“, napisao je Majkl Beri, američki državljanin u karantinu u hotelu All Seasons u Džakarti. „Onda, kada sam došao u svoju sobu, ponovo su me tražili da platim. Toplo predlažem da niko ne putuje u Indoneziju dok ne postoji karantin.

Neki putnici već uživaju u privilegiji putovanja bez karantina. Prošlog meseca policija je uhapsila Rejčel Veniju, jednu od najvećih zvezda društvenih medija u Indoneziji sa 6,6 miliona pratilaca na Instagramu, i njenog menadžera, zajedno sa vojnim oficirom na međunarodnom aerodromu Soekarno-Hatta u Džakarti koji im je pomogao da izbegnu karantin nakon kratkog putovanja u inostranstvo za Njujork Fešn Vik. Usledilo je desetine sličnih incidenata ove godine za koje policija metroa Džakarte veruje da su delo kriminalnih sindikata koji pomažu bogatim Indonežanima da zaobiđu karantin uz naknadu.

U međuvremenu na Baliju, turistički operateri mole vladu da ponovo smanji karantin. „Cenimo nedavno prilagođavanje politike karantina, ali naše turističko mjerilo je tajlandska politika pješčanog okruženja Puketa, tako da se nadam da se može svesti na jedan dan“, rekla je Adnjana iz Turističke zajednice Balija.

Čak i ako se to dogodi, velika većina međunarodnih turista će nastaviti da izbegava Bali. Istraživanje Međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj pokazalo je da 84 odsto ispitanika nije zainteresovano za odmor na destinacijama koje zahtevaju karantin. Ove podatke su uzeli k srcu Šri Lanka, Singapur i malezijsko ostrvo Langkavi – regionalne destinacije koje se takmiče sa Balijom i koje dozvoljavaju ulazak bez karantina potpuno vakcinisanim turistima iz odabranih zemalja. Tajland je sada povećao ulog, ukidajući karantin za potpuno vakcinisane putnike iz više od 60 zemalja.

Bali, koji sada prati manje od 10 novih infekcija dnevno i gde je dve trećine odrasle populacije potpuno vakcinisano, sada je spreman da uradi isto, savetovao je profesor Univerziteta Udajana I Gusti Ngurah Mahardika, najviši virolog na ostrvu. „Po mom mišljenju, karantin bi se mogao izbeći za turiste koji su vakcinisani and je bio negativan pre polaska i po dolasku“, rekao je on.

Dr Diki Budiman, epidemiolog koji je pomagao u formulisanju odgovora na pandemiju Indonezije više od 20 godina, slaže se, ali misli da bi putovanje bez karantina trebalo da bude ograničeno na potpuno vakcinisane putnike koji su poslednjih 14 dana proveli u zemljama u kojima je najmanje 60 odsto populacija je inokulisana, stopa pozitivnih testova je niža od 1 procenta, a SZO ih klasifikuje na nivo 1 ili 2 za prenos u zajednici. Putnici iz svih drugih zemalja trebalo bi da provedu nedelju dana u karantinu. „Sedam dana je i dalje najbolji izbor na osnovu trenutne situacije rizika i istraživanja“, rekao je Budiman.

Karantin nije jedina stvar koja drži međunarodne turiste dalje od Balija. Tajland ponovo izdaje besplatne vize od 30 dana po dolasku, ali posetioci Indonezije moraju da podnesu zahtev za vize u inostranstvu koje jasno identifikuju Džakartu i Manado u provinciji Severni Sulavesi kao jedine važeće luke ulaska u zemlju.

Međunarodni turisti takođe moraju da preuzmu indonezijsku aplikaciju za praćenje PeduliLindungi na svoje telefone, iako ne mogu da se prijave ili koriste aplikaciju ni na koji način. I moraju da pokažu dokaz o rezervisanom smeštaju tokom celog boravka u Indoneziji – siguran način da utaže želju za lutanjem svakog neustrašivog putnika.

Bali očajnički želi da ponovo pokrene turizam i vrati ljude na posao u sektoru koji je činio 60 odsto BDP-a ostrva pre pandemije. Predsednik Indonezije Joko Vidovo (poznatiji kao Jokovi) sluša. Ove nedelje je najavio plan za otvaranje vakcinisane saobraćajne trake sa Malezijom, ali samo kada se situacija sa pandemijom poboljša – nema fiksnog datuma na umu.

Jokovijeva glavna briga je da spreči nastanak novog talasa COVID-19 tokom novogodišnjih praznika, kada će oko 20 miliona Indonežana otputovati u svoje rodne gradove. Dodavanje u mešavinu stotina hiljada bezbrižnih stranih turista koji plešu celu noć u istaknutim barovima na plaži i noćnim klubovima na Baliju moglo bi dodati ulje na vatru koronavirusa. I to bi sigurno poslalo pogrešnu poruku Indonežanima, kojima se i dalje govori da nose maske i društvenu distancu u svom svakodnevnom životu.

„Centralna vlada je traumatizirana onim što se dogodilo u Indoneziji sa sojem Delta u julu“, rekao je Septian Hartono, medicinski naučnik i koordinator podataka za Kaval Covid-19, nezavisnu inicijativu za podatke u Džakarti. "Dakle, oni sada rade stvari na veoma oprezan način."

Kurir.rs/Diplomat