NOVO ISTRAŽIVANJE Sunce bi moglo da bude uzrok neobjašnjive pojave vode na Zemlji

Naučnici su sada, nakon analize prašine obližnjeg asteroida, ustanovili da bi uzrok tome moglo biti i naše užareno Sunce. Moguće je da je deo vode na našoj planeti nastao zbog reka nabijenih čestica koje su do nas došle sa gornje atmosfere Sunca pre nekoliko milijardi godina.

Naime, kada solarni vetar stupi u interakciju sa sitnim česticama prašine koje se nalaze na određenim asteroidima, dolazi do stvaranja male količine vode, što bi moglo da objasni barem deo plavetnila naše planete.

"Vanzemaljski izvor"

Većina naučnih modela ukazuje na to da je velik deo vode na Zemlji došao sa nekog izvora koji je van zemlje, verovatno sa asteroida tipa C. Naučnici smatraju da su ti daleki asteroidi izvor klasa meteora poznatih kao ugljenični hondriti ili C hondriti koji redovno padaju na Zemlju. Poznato je da ova vrsta meteorita ima značajnu količinu minerala koji sadrže vodu.

Međutim, ugljenični hondriti verovatno nisu jedini izvor vode na Zemlji. Postoje i druge vrste hondritnih asteroida koji su takođe mogli da sadrže čestice vode, iako u manjoj meri.

Naučnici su u laboratoriju dokazali da vodonikovi joni reagiraju sa silikatnim mineralima i da kao nusproizvod nastaje voda. Kako bi dalje istražili svoju hipotezu, analizirali su prašinu sa asteroida tipa S, kako bi videli da li sadrži ovaj objekt "rezervoar" izotipova koji nalikuju onima solarnog vetra.

Naime, dok se većina izotipova vode na Zemlji podudara sa ugljeničnim hondritima, mali procenat se ipak ne slaže te bi Sunce zapravo moglo biti njihov pravi izvor, piše Science Alert.

Analizirali su prašinu sa asteroida

Oslanjajući se na preciznu analizu atoma po atoma, stručnjaci su izmerili obilje vode koje se nalazi u prašini asteroida Itokava, a koju je na Zemlju donela Japanska svemirska agencija (JAXA) 2011. godine.

-Naše istraživanje je pokazalo da je solarni vetar stvorio vodu na površini sitnih zrnaca prašine te da bi to mogao biti izvor dela vode na Zemlji, rekao je naučnik Fil Bland sa Univerziteta u Australiji.

Sudeći po tome koliko vode su pronašli u česticama prašine, tim procjenjuje da asteroidi tipa S mogu zadržavati 20 litara vode po kubičnom metru.

Ovi nalazi pokazuju da bi izolovana zrnca prašine u svemiru mogla da predtsavljaju važan izvor vode u našem Sunčevom sistemu.

Istraživanje naziva ''Solar wind contributions to Earth’s oceans'' objavljeno je u časopisu ''Nature Astronomy''.

Kurir.rs/Index.hr