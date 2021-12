Bliske veze između Kine i Rusije postaju još jače kako se dve zemlje zajedno bore kroz globalne izazove bez presedana, kao što je pandemija kovida 19. Jačanje veza može se posmatrati na virtuelnom sastanku kineskog predsednika Si Đinpinga i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina u sredu, gde su dvojica lidera nazvali odnose „paradigmom međunarodnih odnosa u 21. veku“ i obećali da će ih dodatno unaprediti, piše kineska Medija grupa. Tokom sastanka, Si je istakao dobar razvoj bilateralnih odnosa i blisku saradnju dveju zemalja u različitim oblastima. On je visoko ocenio podršku Rusije Kini u odbrani njenih suštinskih nacionalnih interesa i suprotstavljanju pokušajima da se zabije klin između dve zemlje. Napomenuvši da se ove godine navršava 20 godina od potpisivanja Kinesko-ruskog sporazuma o dobrosusedstvu i prijateljskoj saradnji i da su dve strane odlučile da produže ugovor na još pet godina, Si je rekao da je produženje dobilo novi duh i sadržaj. Si je pozdravio ogromnu političku snagu i ogroman potencijal jer je trgovina između Kine i Rusije u prva tri kvartala 2021. po prvi put premašila 100 milijardi dolara. Kineski predsednik je takođe pozvao dve strane da podele razvojne mogućnosti, ističući bilateralnu saradnju u oblasti energetike i obuzdavanja kovida 19. Osvrnuvši se na Globalnu razvojnu inicijativu koju je predložio na 76. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Si je rekao da je to javno dobro koje se fokusira na rešavanje tržišnih izazova sa kojima se suočava svet, posebno tržišta u razvoju i zemalja u razvoju. Inicijativa takođe ima za cilj da podstakne sprovođenje Agende UN 2030 za održivi razvoj, dodao je on. Si je rekao da Kina i Rusija zajedno rade protiv kovida 19, a da bliska ta saradnja daje novo značenje bilateralnim vezama i doprinosi globalnoj borbi protiv pandemije. Si je rekao da se raduje Putinovoj predstojećoj poseti Pekingu kako bi prisustvovao ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2022. Ističući da će Kina održati "jednostavne, bezbedne i sjajne" Zimske olimpijske igre, Si je rekao da je Kina spremna da iskoristi priliku da unapredi sportsku razmenu između dve zemlje. Kineski predsednik se usprotivio hegemonističkim potezima i hladnoratovskom mentalitetu koji je usvojen u ime „multilateralizma” i „pravila” i primetio da neke sile pokušavaju da se mešaju u unutrašnje stvari Kine i Rusije koristeći „demokratiju” i „ljudska prava” kao njihov izgovor. On je pozvao dve zemlje da unaprede koordinaciju i saradnju u međunarodnim poslovima kako bi zaštitili svoje bezbednosne interese i dali doprinos globalnom upravljanju.

Kurir.rs/Kineski radio internacional