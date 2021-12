CENA GASA LETI U NEBO: Rusija Evropi ponovo zavrće gas! Gasprom: Ono što se naruči to mora i da se plati

Ruska kompanija Gasprom počela je juče drugi dan za redom da smanjuje isporuku gasa kroz gasovod Jamal-Evropa. Primetana pad isporuke počeo je još prošle subote kada je Gasprom isporučivao samo 5,2 miliona kubnih metara gasa dnevno umesto ranijih 27.

Istovremeno, kompanija ističe da ispunjava sve svoje obaveze u snabdevanju gasom. Kako objašnjavaju problem su stvorile evropske države koje žele da sa Gaspromom imaju kratkoročne, umesto dugoročnih ugovora. Naime, ova ruska kompanija je prestala još u novembru da se bavi dugoročnim rezervacijama gasa, prihvatajući samo dnevne ili one na dan početka isporuke. Pošto nema dugoročnih ugovora o gasu evropski potrošači su prinuđeni da kupuju gas po tržšnim cenama koje su prekjuče premašile 2.000 dolara za hlijadu kubnih metara, pišu ruski mediji .

Zbog toga su evropskim zemljama cene gasa porasle do 600 puta. Jedan broj evropskih političara nastavlja da optužuje Rusiju za nespremnost da poveća isporuke gasa Evropi usred zime. Kako su ranije naveli u Gaspromu, da bi se snabdevanje gasom normalizovalo, gas se mora naručiti i platiti, ali to očigledno ne razumeju svi u Evropi.

S druge strane Jurij Vitrenko, predsednik upravnog odbora ukrajinske državne energetske kompanije Naftogas, naveo je da ova država "ima plan za dalje pravne korake koji bi omeli pokretanje gasovoda Severni tok 2, koji će gas iz Rusije do Nemačke dovoditi preko Baltičkog mora.

On je rekao da će Kijev uložiti "maksimalne napore" da zaustavi projekat, objašnjavajući da su ukrajinski napori vec" doveli do toga "da se završetak ovog gasovoda odloži više od godinu dana i da je to rezultat saradnje sa američkim i evropskim partnerima, kao i da se i Naftogas uključio u proceduru za sertifikaciju Severnog toka 2, koja je trenutno u toku.

Gasovod Severni tok je završen u septembru ove godine, ali tek treba da počne sa radom, a nemačke vlasti kažu da će biti potrebno šest meseci ili više da se kompletira neophodna dokumentacija. Trenutno, evropske zemlje dobijaju vec"i deo svojih zaliha ruskog gasa preko sovjetske mreže podzemnih cevi koje prolaze kroz Ukrajinu, a Kijev upozorava da će i zgubiti milijarde dolara tranzitnih naknada kada projekat dobije zeleno svetlo.

Kurir.rs/A.Mlakar