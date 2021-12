MOŽE BITI SAMO JEDAN PREDSEDNIK U RUSIJI: Putin potpisao zakon kojim se rešava višegodišnji pravni spor VIDEO

Od 1991. godine i raspada Sovjetskog Saveza, šef Republike Tatarstan, regiona u evropskoj Rusiji, pominje se kao njen predsednik. To je jedini deo Rusije koji je dao ovu titulu svom regionalnom lideru, a to je bio razlog spora između Moskve i Kazanja. Tatarstanu je sada dat rok do juna 2022. da promeni naziv uloge.

Naziv funkcije najvišeg funkcionera subjekta Ruske Federacije je „šef““, kaže se u novom zakonu. „Takav naslov ne sme da sadrži reči i fraze koje čine titulu šefa države, predsednika Ruske Federacije.

Spor oko imenovanja između Moskve i Kazanja traje godinama i počeo je da dobija na značaju 2017. godine, kada je istekao Tatarstanski sporazum o autonomiji. Region tvrdi da, pošto je Rusija federacija, svaki pojedinačni subjekt ima pravo da bira ime svog lidera. Sada, uprkos tome što je Državni savet Tatarstana glasao protiv zakona, biće prinuđen da izvrši promenu.

Predlog zakona je moralo da odobri najmanje dve trećine od 85 konstitutivnih entiteta Rusije, ali mu se protivio Kazanj. Po mišljenju Alberta Habibulina, visokog tatarskog političara, posebne odredbe uvedenog zakona „kore su sa osnovama ustavnog poretka Rusije kao demokratske federativne države u kojoj vlada pravna država“.

Tokom 1990-ih, mnogi drugi regionalni šefovi su takođe nazivani predsednicima, uključujući Jakutiju, Čečeniju, Dagestan i Udmurtiju.

Novi zakon takođe stvara nova pravila za lokalne starešine, kao što je stvaranje jedinstvenog mandata od pet godina, iako svaki region može odrediti maksimalan broj mandata koje nosilac funkcije može da služi. Štaviše, regionalnog lidera predsednik može udaljiti sa funkcije zbog gubitka poverenja po bilo kom osnovu, a izgubiće posao ako boravi u inostranstvu ili preuzme državljanstvo strane države.

