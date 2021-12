RATOBORNA IZJAVA ČEČENSKOG LIDERA: Rusija treba da pripoji Ukrajinu, spreman sam da vodim ofanzivu

Govoreći na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare, Kadirov je rekao da su Ukrajinci također "ruski narod".

Čečenija, koju Kadirov vodi od 2007. godine, je ruska republika na jugu zemlje, koja graniči s Gruzijom.

"Moje duboko uverenje je da, ako se Zelenski i njegov tim ponašaju na ovaj način, Ukrajina treba da bude pripojena našoj zemlji. Ukrajinci su naš narod. To je naša teritorija. To je moje mišljenje", rekao je Kadirov, napominjući da bi bio spreman da vodi ofanzivu za "pripajanje Ukrajine Čečenskoj Republici" ako bi za to dobio uputstva.

"Da mi je to povereno, odavno bih to rešio", rekao je, istakavši da iznosi lično mišljenje.

Ovi komentari dolaze dok su napetosti na granici između Rusije i Ukrajine i dalje visoke. Poslednjih sedmica zapadni mediji su tvrdili da Kremlj povećava prisutnost svojih trupa na granici i planira invaziju, prenosi Raša tudej.

Moskva je odbacila sve takve optužbe, a Kremlj je više puta rekao da ne predstavlja prijetnju nijednoj drugoj zemlji. Kadirov je, međutim, potpuno drugačijeg mišljenja i želi da Rusija vojno reši pitanje s Ukrajinom.

Prema rečima čečenskog čelnika, ruski predsednik Vladimir Putin mora da spreči da strane zemlje diktiraju uslove Moskvi, jer su "sigurnost države i naroda" najvažnija stvar, a borci iz ove regije su "apsolutno spremni da odu i izvršavaju naređenja bez problema".

