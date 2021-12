MASK REŠIO NAJVEĆU MISTERIJU FINANSIJSKOG SVETA? Mislim da je ovaj čovek stvorio bitkoin

Najbogatiji čovek na svetu, Ilon Mask, veruje da zna ko stoji iza imena Satoši Nakamoto - tajanstveni mađarski stručnjak za kriptovalute Nik Sabo.

"Možete da pogledate evoluciju ideja pre pokretanja bitkoina i vidite ko je pisao o tim idejama", rekao je Mask gostujući u podkastu Leksa Fridmana, istraživača veštačke inteligencije. Čelnik Tesle takođe je odbacio spekulacije da bi on mogao da bude Satoši, objasnivši da on to nikada ne bi krio.

Mask je rekao da ne može sa sigurnošću da kaže da zna ko je stvorio bitkoin ali da mu Sabove teorije deluju od suštinske važnosti za stvaranje najpopularnije kriptovalute na svetu.

"Čini se kao da je Nik Sabo verojvtno, više nego bilo ko drugi, odgovoran za evoluciju tih ideja", rekao je Mask. "On tvrdi da nije Nakamoto, ali čini se da je on odgovorniji od bilo koga drugog za ideje koje su dovele do bitcoina", dodao je.

Tim istraživača je 2014. godine proučavao Nakamotov dokument o bitcoinu zajedno s pisanjem Saboa i 10 drugih potencijalnih kreatora ove kriptovalute. "Broj sličnosti između Sabovog pisanja i bele knjige bitkoina je neverovatan", rekli su, navevši da "niko od ostalih mogućih autora nije bio ni približno tako precizan."

Pre nego što je bitkoin pokrenut 2008.godine, Sabo je na svom blogu komentarisao "nameru da stvori živu verziju hipotetične valute" i razvio je mehanizam digitalnog novca poznat kao Sabo Bit Gold između 1998. i 2005.

Međutim, podseća Raša tudej, ovaj kriptograf, takođe poznat po svojim istraživanjima digitalnih ugovora, više puta je demantovao da je "otac" bitkoina.

Kurir.rs