ISTRAGA O PORODIČNOM BIZNISU Sin i ćerka Donalda Trampa odbili da svedoče protiv oca!

Istraga o prevari koju vodi tužilaštvo u Njujorku protiv Donalda Trampa, bivšeg predsednika SAD, zapala je u ćorsokak nakon što je dvoje njegove dece odbilo da svedoči protiv oca. Naime, državna tužiteljka Njujorka Leticija Džejms je od Donalda Džuniora (44) i Ivanke (40) tražila da svedoče u istrazi o tome da je Tramp, pre nego što je postao predsednik SAD, veštački naduvao vrednost svoje imovine kako bi od banke dobio veće pozajmice.

Lov na veštice

Advokati bivšeg predsednika SAD pokušali su da pravnim sredstvima spreče tužiteljku da pod obavezujućim zahtevom ispita bivšeg predsednika i njegovu decu. Oni tvrde da je u pitanju protivustavan pokušaj i primer bez presedana. Sam Donald Tramp je podneo tužbu protiv tužiteljke Leticije Džejms, navodeći da ona vodi politički lov na veštice protiv njega. Tramp tvrdi da je on glavna meta tužiteljke samo zbog toga što je on iz Republikanske stranke, a ona iz Demokratske stranke. Tužiteljka je zahtevala da Donald Džunior i Ivanka svedoče pod zakletvom u njenoj kancelariji do petka. - Sigurni smo da će biti odgovoreno na naša pitanja i da će istina biti otkrivena. Niko nije iznad zakona - navedeno je iz kancelarije tužiteljke.

Erik već svedočio

Trampov drugi sin Erik (37), koji je izvršni direktor njegove porodične firme "Trampova organizacija", ispitan je u oktobru 2020. Kako prenosi BBC, Tramp je posle polaganja predsedničke zakletve u januaru 2017. godine prepustio vođenje forme svojoj deci. Donald i Erik su bili na čelu kompanije, a o finansijama je brinuo Alen Vajselberg, protiv koga je takođe podneta optužnica za prevaru. On se u julu prošle godine izjasnio da nije kriv. Ivanka je, kao očeva mezimica, bila zaposlena u Beloj kući kao savetnica predsednika SAD. Tramp ima još i ćerku Tifani, dok je u trećem braku s Melanijom dobio i sina Barona (15).