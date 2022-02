NEMAČKA PLANIRA POPUŠTANJE MERA Šolc u 1. obraćanju gornjem domu parlamenta: Naučnici prognoziraju da je vrhunac talasa na vidiku

"Naučne prognoze nam pokazuju da je vrhunac talasa na vidiku. To nam omogućuje da na sastanku saveznih i pokrajinskih vlasti naredne nedelje razmislimo o prvom i o sledećim koracima otvaranja na proleće", rekao je Šolc.

On je dodao da istovremeno treba biti spreman za slučaj da broj zaraženih ponovno skoči.

"Zdravstveni sistem je do sada, usprkos velikim naporima za zdravstveno osoblje, izdržao krizu", rekao je Šolc.

On je istovremeno pozvao sve one koji se do sada nisu vakcinisali, da to i učine.

Predstavnici saveznih vlasti i pokrajina trebalo bi da se sastanu u sredu kako bi odlučili o daljim koracima u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Šolc je svoj prvi govor pred Bundesratom iskoristio i kako bi Rusiju upozorio na posledice u slučaju napada na Ukrajinu.

"Važno je Rusiji poslati jasnu poruku da bi svaka agresija na Ukrajinu po Rusiju imala dalekosežne posledice", rekao je Šolc koji početkom sledeće sedmice odlazi u Moskvu i Kijev.

"Naš zadatak je da sprečimo izbijanje rata u Evropi", rekao je Šolc koji se poslednjih nedelja našao na udaru kritika zbog neaktivnosti u pogledu ukrajinske krize.

Šolc je saveznim pokrajinama obećao i pomoć u sprovođenju energetske reforme, ali je zatražio i pojačani angažman federalnih jedinica u postizanju cilja energetskih promena, što se posebno odnosi na brzinu izdavanja dozvola za važne energetske projekte.

"Naš cilj je da prepolovimo vreme trajanja izdavanja dozvola za pokretanje projekata. To će nam uspeti samo ako savezne i vlasti saveznih pokrajina intenzivno sarađuju", rekao je Šolc.

On je objasnio da postizanje klimatskih ciljeva i okretanje obnovljivim izvorima energije nije stranačko pitanje i ukazao na činjenicu da je od 16 saveznih pokrajina u njih 15 na vlasti neki oblik međustranačke koalicije.

