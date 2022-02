KAO U DOBA HLADNOG RATA! Ruska krstarica sa 16 nuklearnih bojevih glava i američki nosač aviona nikad bliži jedni drugima

Vojne vežbe u Mediteranu u vreme naraslih tenzija na istoku Ukrajine ostaće upamćene i po velikim plovnim sastavima koji su se pojavili u Sredozemnom moru i to odjednom, po prvi put od završetka Hladnog rata.

Rusija je nedavno izvela vojnopomorske vežebe u zoni istočnog sredozemlja, a ono po čemu će ostati upamćeno jeste da su dva kolosa na vodi plovila jedan blizu drugoga

Naime, radi se o Udarnoj grupi nosača aviona koja je formirana oko USS Hari S Truman CVN - 75 američke ratne mornarice, kao i Udarna grupa formirana oko krstarice Maršal Usitnov 055 klase Slava, koja plovi prema Jadranu.

In the heart of the #MediterraneanSea the tension is latent The Carrier Strike Group of the Nuclear Aircraft Carrier USS Harry S. Truman and that of Russian Cruiser Marshal Ustinov closer and closer pic.twitter.com/99s0GuXmYt