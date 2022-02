PRVI SNIMCI RASPOREĐIVANJA RUSKE VOJSKE U DONBASU: Ulicama prolaze haubice i oklopna vozila

Ruska vojska koja je večeras ušla u Donjeck započela je raspoređivanje širom ove oblasti kojaj je od večeras priznata dekretom ruskog predsednika kao država.

Na snimcima koji su se večeras pojavili iz Donjecka mogu se videti oklopna vozila BMD-2 i 4 koje koriste inače ruski padobranci kako tutnje ulicama Donjecka.

Takođe u gradskim ulicama prolaze i vučne haubice jalibra 152 mm MSTA-B i kamioni puni vojske.

Očevici kažu da je artiljerijska kanonada utihunla onog trenutka kad se saznalo preko društvenih mreža da su Rusi počeli da ulaze u Donjeck kome se približava sve više vojnih vozila.

Russian troops enter Donabss. All sounds of shelling and explosions stopped in Donetsk and Luhansk pic.twitter.com/LGcDqj79lY