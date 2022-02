RUSKA VOJSKA ULAZI U DONJECK I LUGANSK Putin izdao naredbu da se obezbedi mir! Putin doneo i ukaz sa pečatom i potpisom

Ruski predsednik Vladimir Putin naredio je večeras Ministarstvu odbrane da obezbedi održavanje mira u Donjeckoj i Luganskoj Narodnoj Republici.

Ubrzo je počelo s ulaženjem ruskih oružanih snaga.

Putin orders the use of Russia's armed forces to maintain peace in Donetsk and Luhansk — BNO News (@BNONews) February 21, 2022

Podsetimo, dok je ruski predsednik naširoko objašnjavao zbog čega je priznao Donjeck i Lugansk kao nezavisne države, na ulazu u Donjeck pojaviila se velika vojna kolona autobusa punih vojnika, ali i tenkovi.

BREAKING: President Putin orders peacekeeping operation in eastern Ukraine's two breakaway regions, the DNR & LNR — Conflict News (@Conflicts) February 21, 2022

Tada nije bilo poznato kome pripada ova formacija, ali s obzirom na trenutna dešavanja pretpostavka je jasna.

Ruski predsednik je doneo i ukaz koji je potpisan i pečatiran, a onda i objavljen u medijima.

BREAKING — Putin orders Russian military to conduct peacekeeping operations in DPR and LPR, per decrees recognising them as sovereign states pic.twitter.com/6R7b9tHg30 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 21, 2022

