UKRAJINSKI POTPUKOVNIK IZ AVDIJEVKE SVOM PRIJATELJU NA ZAPADU: Pod vatrom smo! Ovo je kraj....

Kristofer Miler bezbednosni analitičar, koji je dosta vremena proveo u Ukrajini oglasio se na Tviteru porukom koju je odbio od jednog ukrajinskog oficira.

"Ukrajinski potpukovnik koga sam dobro upoznao poslednjih meseci na liniji fronta u Avdijevki upravo mi je poslao poruku. "Pod vatrom. Ovo je kraj…", napisao je Miler na svom Tviter nalogu.

A Ukrainian Lieutenant Colonel I’ve gotten to know well in recent months on the frontline in Avdiivka just texted me. “Under fire. This is the end…”