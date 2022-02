RAT U UKRAJINI BRZO MOŽE DA PRERASTE U EVROPSKI: Bivši konzul otkrio šta će se desiti sa Černobiljem OVE DVE STVARI SVIMA PROMAKLE

U 3.50 ujutru u Ukrajini su se začule prve eksplozije kada je ruska vojska krenula u "vojnu operaciju", kako su je nazvali. Rat se sa istoka i kriznih područja Donbas i Lugansk za samo nekoliko sati proširio na čitavu zemlju. Ukrajince su probudile sirene za opasnost i eksplozije, a za tili čas gradovi su bili blokirani: trgovine su zatvorene, gorivo ne može da se kupi, cene su skočile, banke isplaćuju ograničene količine novca, a uplašeni ljudi traže skloništa.

Za to vreme SAD i EU uvode nove sankcije Rusiji, NATO snage podržavaju Ukrajinu, ali Putin najodsečnije do sada upozorava "one koji bi bili u iskušenju da intervenišu".

- Ko god da pokuša da nas ometa, a još više stvori pretnje za našu zemlju, za naš narod, treba da zna da će odgovor Rusije biti trenutan i da će dovesti do takvih posledica koje nikada u svojoj istoriji niste doživeli. Spremni smo za svaki razvoj događaja - poručio je Putin.

Kako će se dalje razvijati ovaj sukob? Šta je bilo presudno da počne rat, a danima su se slala uveravanja da neće? Da li je ugrožena čitava Evropa?

Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Draško Aćimović, nekadašnji počasni konzul Ukrajine i Dragan Šormaz, narodni poslanik i član Odbora za spoljne poslove.

- Ovo je rat koji vrlo brzo može da preraste u evropski rat. Na svim mestim u Ukrajini se vode borbe. Ono što je i za nas opasno je i da Černobilj preuzet od strane ruske vojske. Dan 27. 02. je Dan D. Ono što je moglo spasiti Ukrajinu je bila Černobilska elektrana. Ona je sada u rukama ruskih snaga. Za nekoliko dana možemo očekivati nestajanje struje. Svi potezi do 27. mogu u potpunosti eskalirati. Zamislite samo da nemate struje u celoj zemlji. Preuzimanjem Černobila imate veliku opasnost. Imate potpuni mrak u zemlji. Borbe koje se trenutno vode stvorile su veliku paniku. Više se ne zna ko je ko. Imate grupe koje nisu označene - rekao je Draško Aćimović, nekadašnji počasni konzul Ukrajine.

Dragan Šormaz, narodni poslanik i član Odbora za spoljne poslove misli da je trenutno stanje u Ukrajini gore nego u Srbiji 1999. godine.

- Ovo nije nikakva mirovna oeracija, ovo je čist akt agresije. Kao što je bila agresija na nas 1999. godine, tako je ovo agresija na njih. Ako je sve ovo što gospodin Aćimović kaže, ovo je sa humanitarnog aspekta gode nego što se nama dešavalo. Mi smo imali struju sve vreme. Bilo je ratno stanje. Kako će raditi bolnice u Ukrajini? Naši mediji su pričali priče o lažima Amerike, a sada vidimo da sve što je Amerika govorila da su imali informacija. Mnogo ima dezinformacija sa svih strana - Dragan Šormaz, narodni poslanik i član Odbora za spoljne poslove.

Draško Aćimović je i analizirao govor predsednika Rusije Vladimira Putina i izdvojio dve stvari koje smatra bitnima iz tog govora, a ko je su, prema njegovim rečima, svima promakle.

- U Putinovom govoru bilo je reči koje su zaista zastrašujuće. Rekeo je Ukrajinci želeli ste dekomunikaciju - evo dobićete je. Druga je kada je spomenuo šta se dešavalo u Odesi. Naime, u Odesi je bila jedna tragedija, jedan teroristički akt u kome su ljudi izgoreli, i nikada nisu otkriveni počinioci tog zločina. On je rekao da on zna ko su počionici tog zločina, da ukrajiska vlast nije htela da ih otkrije i pronađe i da će ih oni pronaći - otkrio je u emisiji Usijanje Draško Aćimović, nekadašnji počasni konzul Ukrajine.

