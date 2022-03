AMERIKA FINANSIRA PUTINOVU AGRESIJU: Trampov savetnik optužio Bajdena, predsednik SAD se plaši da povuče ovaj potez!

Rusija je pogođena nizom sankcija sa Zapada poslednjih dana nakon njene invazije na Ukrajinu, a na meti zvaničnika su finansije zemlje, državni dug i oni iz Putinovog najužeg kruga.

U međuvremenu, lideri Evrope, Velike Britanije i Sjedinjenih Država objavili su zajedničko saopštenje 2. februara. 26, otkrivajući dalje sankcije protiv Kremlja koje uključuju uklanjanje „odabranih“ ruskih banaka iz međunarodnog platnog servisa SVIFT.

Ipak, Sjedinjene Države su do sada prestale da direktno sankcionišu ruski energetski sektor iz straha da bi to moglo dodatno povećati globalne cene energije, koje su već naglo porasle poslednjih meseci, i rezultirati energetskom krizom.

Protivnici ovakvih sankcija zabrinuti su što SAD, kao i veći deo Evropske unije, imaju bliske energetske i trgovinske veze sa Rusijom, koja je jedan od najvećih svetskih proizvođača nafte i prirodnog gasa.

Najnoviji podaci iz SAD Uprava za energetske informacije pokazuje da su Sjedinjene Države povećale uvoz nafte iz Rusije za oko 28 odsto u prvih 11 meseci 2021. godine, dok je ta zemlja udvostručila količinu sirove nafte koju je uvezla iz Moskve prošle godine.

Kudlou je za Epoh TV rekao da predsednik Džo Bajden ne bi bio toliko zabrinut zbog posledica sankcionisanja ruskog energetskog sektora da njegova politika u vezi sa energijom u Sjedinjenim Državama nije tako „užasna”.

foto: EPA/CLEMENS BILAN

„Oni su zabrinuti zbog toga što Rusija neće moći da prodaje naftu i gas. U redu, to je suština. Tako da bi to bio problem u kratkom roku. Sada, taj problem je popravljiv ako bi Džo Bajden imao dobru energetsku politiku, ali on ima užasnu energetsku politiku“, rekao je Kudlou. „On vodi džihad protiv fosilnih goriva, kao što verovatno znate, i to je razlog zašto smo trenutno u problemu u kojem smo.

„Kada su cene nafte niske, Putin se ne čuje. Kada su cene nafte visoke, tako zarađuju. To je sve što imaju. Džon Mekejn je govorio, Rusija je kao stara benzinska pumpa koja se maskira u državu“, nastavio je Kudlou.

„Dakle, vratite se u prošlost, u 2008. Nafta dobija 150 dolara po barelu. Šta se desilo? Putin je zauzeo Gruziju, a onda su cene nafte pale. A onda je počela fraking revolucija. Pod Obamom... I nismo se čuli sa Putinom godinama. Ali onda, 2014., iz raznih razloga, cene nafte su skočile na 100 dolara po barelu. Od otprilike 25 do 100. Pa, Putin uzima Krim, ima pare od svojih naftnih profita da to uradi, znate, onda dolazi Tramp, a mi imamo energetsku nezavisnost i puni smo gas sa bušačima i frakerima, ne čujete se sa Putinom “, rekao je Kudlov.

„U poslednjoj godini, dok Bajden dolazi i vodi ovaj džihad protiv fosilnih goriva, on ukida naftovod Kiston, on ukida bušenje na Aljasci, ukida nekoliko cevovoda. Upravo sada Ministarstvo energetike sedi na šest zahteva za izvoz LNG-a, a oni to neće da puste, obustavio je svaki zakup federalnog zemljišta, samo su ga zaustavili. Dakle, mi smo na 100 dolara po barelu i rastemo tako da Putin ima novac da ode u Ukrajinu“, rekao je Kudlov.

Republikanac je dodao da su Sjedinjene Države efektivno finansirale Putinovu agresiju svojom „glupom energetskom politikom“, za koju je rekao da je nepotrebno podigla cenu nafte.

„Dakle, poruka priče je da imamo slobodne kapacitete u nafti i prirodnom gasu i LNG-u, iskoristimo ih da zaustavimo ovaj ludi radikalni levi napad na fosilna goriva i ugljenik... nema sveta bez fosilnih goriva. Ali Bajden je prihvatio ovu krajnje levičarsku agendu. To je bio poklon Putinu.”

Kurir.rs/Epoch Times