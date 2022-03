ČELNIK UKRAJINSKOG SAVETA BEZBEDNOSTI TVRDI: Putin očekivao brzu pobedu, a sada zbog neuspeha smenio 8 generala!

Vladimir Putin je otpustio svoje vrhunske generale i „besan“ je na FSB nakon što su loši obaveštajni podaci i loša strategija doveli do toga da su njegove trupe dovele do niza sramotnih poraza u prvim danima rata u Ukrajini, tvrdi ukrajinski obaveštajac a prenosi Dejli mejl.

Oleksij Danilov, šef ukrajinskog saveta bezbednosti, rekao je da je „oko osam“ ruskih komandanata otpušteno od početka sukoba dok se Moskva bori da promeni strategiju nakon što je njen pokušaj šok akcije propao.

Za Putina se takođe kaže da je ljut na komandante bezbednosne službe FSB – koju je on nekada vodio – jer su mu predali obaveštajne podatke koji sugerišu da je Ukrajina slaba, prepuna neonacističkih grupa i da bi lako odustala ako je napadnuta.

Teško je doći do pouzdanih brojeva, ali Ukrajina veruje da je Rusija izgubila do 12.000 ljudi za dve nedelje. Evropski obaveštajni podaci ga navode niže – između 6.000 i 9.000 – a SAD još niže, do 3.000.

Šta god da se pokaže tačnim, gotovo je sigurno više nego što je Putin očekivao kada je započeo napad u nadi da će borbe biti gotove za samo nekoliko dana.

„Imamo jasno razumevanje planova neprijatelja sada“, rekao je Danilov na ukrajinskoj državnoj televiziji.

„Malo su ih promenili od početka rata, kada su želeli da pobede za 2-3 dana i marširaju [u Kijev]. To se nije dogodilo i nikada neće" tvrdi Danilov.

