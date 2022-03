JEDINI AMERIKANAC KOJI JE VLASNIK MiG-a 29 Evo zašto slanje ovih aviona Kijevu ne bi pomoglo Ukrajini, a obradovalo bi Ruse! VIDEO

I kao jedan od malobrojnih Amerikanaca koji su ikada leteli mlaznim avionom visokih performansi iz sovjetske ere, on ne misli da bi oni bili od velike koristi Ukrajini.

Isakman, koji se obogatio sa kompanijom za obradu plaćanja koju je osnovao kao tinejdžer, poseduje ono što je možda jedini leteći MiG-29 u Sjedinjenim Državama, što mu daje jedinstvenu perspektivu o predlozima za slanje starih poljskih MiG-ova u Ukrajinu.

„Na čisto tehničkom nivou, ne znam kako bi dobro moglo nadmašiti loše dovođenje tih MiG-ova 29“, rekao je Isakman. „Da li ljudi razmišljaju o implikacijama?“

On je rekao da bi Rusi mogli da eliminišu mlaznjake sa bojnog polja „u jednom mecu“.

„Kakav bi to bio zamah za Rusiju“, dodao je on. „Kakav bi to bio moralni podsticaj za njih. I to je do sada toliko objavljeno da bi Rusi mogli samo da čekaju trenutak kada ti avioni pređu granicu.“

Kijev je molio Zapad da „zatvori nebo nad Ukrajinom“, kako je navedeno u video snimku koji prati obraćanje predsednika Vladimira Zelenskog Kongresu u sredu.

Poljska je ponudila da pošalje celu svoju flotu MiG-ova 29 iz sovjetske ere — koje, za razliku od američkih aviona, ukrajinski piloti znaju da lete — ali je rekla da će to učiniti samo ako ih prvo prebaci u američku vazdušnu bazu u Nemačkoj. Plan su brzo odbacili i Vašington i Berlin kao previše verovatno da će izazvati rusku eskalaciju.

Ajzakman je rekao da će poljski MiG-29 stari 30 i 40 godina biti malo para za moderne ruske lovce sa naprednijim senzorima i sistemima naoružanja većeg dometa, ponavljajući sličan zaključak koji je Pentagon doneo prošle nedelje.

