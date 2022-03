DA LI SVETSKE SILE KORISTE UKRAJINSKU KRIZU? Andrić tvrdi da je Rusija Americi konkurent u smislu VOJNE MOĆI a ekonomski Kina

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji poručio je da će vreme pokazati da je Kina na pravoj strani istorije u vezi sa ukrajinskom krizom.

Vangovi komentari usledili su nakon video-razgovora između američkog predsednika Džoa Bajdena i njegovog kineskog kolege Sija Đinpinga u petak, tokom kojeg je Bajden upozorio Sija na posledice, ako Peking pruži materijalnu podršku ruskom napadu na Ukrajinu.

Ovu svojevrsnu igru prestola analizirali su voditelji Miloš Anđelković i Milica Marković u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji sa Jasminom Andrić, urednicom časopisa Odbrana i bezbednost i general-majorom u penziji, prof. dr Mitrom Kovačem.

- Nije ovo ništa neočekivano, Amerika ima taj pristup sankcija, pritisaka i to prvo kreće od diplomatije pa se nastavlja kroz ekonomiju. Ono što je evidentno, to je da Kina zadržava svoj kurs neutralnosti mada ja iskreno mislim da je Kina bliža Rusiji nego što će ikada biti Americi. Sve te pretnje i pokušaji da se Kina okrene protiv Rusije zasad neće uroditi plodom, a ni ne mislim da će uroditi plodom u budućnosti - rekla je Andrić.

Kineski predsednik Si Đinping i njegov ruski kolega Vladimir Putin zbližili su se poslednjih godina i najavili novu eru u svojim vezama tokom zajedničkog sastanka u Pekingu 4. februara. To je upravo bilo pitanje voditelja Miloša Anđelkovića, šta ta saradnja tačno znači.

- Mislim da je Zapad najviše učinio da se Rusija i Kina zbliže u spoljnopolitičkoj dimenziji svojim arogantnim stavom u Evropi. U tome svemu, Kina je prepoznala da i njoj u narednom scenariju prete po nacionalnu bezbednost, pogotovo oko Tajvana i sve su to indikatori da je neophodno da zadrže stratešku ravnotežu. Rusija je pronašla svog saradnika i to je Kina. Kada pogledamo sada uvedene sankcije Rusiji, vidimo da dve trećine sveta da su ostale rezervisane prema pritiscima SAD i da su potencijalni saveznici Rusiji i Kini. Mislim da je Kina već strateški opredeljena za Rusiju, da je Rusija pre ove vojne operacije imala prećutnu saglasnost same Kine - odgovorio je general-major u penziji Kovač.

Andrić tvrdi da je u pogledu vojne moći Americi Rusija najveći konkurent, a dok je ekonomski gledano to Kina.

- Kina generalno vodi drugačiju politiku sa te pozicije strateških sila. Politiku mira i balansa. To mora da se posmatra kod aspekt moći, Americi je najveći konkurent što se tiče vojne moći Rusija, a što se tiče ekonomije Kina. Kina je gradila svoj put putem ekonomije, njena inicijativa je prikupila veliki broj država. Afričke države se takođe priključuju takvom načinu saradnje. Saradnja sa Rusijom im ostaje jako dobra - rekla je Andrić gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

