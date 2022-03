BAGIRA IPAK NIJE SRPKINJA: Otkriven pravi identitet snajperistkinje koju su zarobili ukrajinski vojnici!

Iza ratnog imena „Bagira” stoji 41-godišnja Irina Starikova iz Donjecka, majka dve ćerke Valerije (11) i Julije (9). Starikova se udala za beloruskog vojnika Aleksandra, poznatog kao Gorinič. Par se upoznao u blizini sela Šastije u Lugansku na istoku Ukrajine.

Suprotno nekim dosadašnjim tvrdnjama, Starikova ranije nije bila monahinja. Svoje ratno ime uzela je po liku crnog pantera iz „Knjige o džungli” Radjarda Kiplinga.

Objavljene su i nove fotografije Starikove na kojima se vidi kako je provela vreme između bitaka u kojima je učestvovala.

Ukrajinci tvrde da je Starikova pronađena na ratištu u Ukrajini i da je ranjena. Starikova je navodno rekla da su je njeni ruski saborci ostavili na bojnom polju nakon što su utvrdili da je ranjena.

"Znali su da sam povređen i imali su priliku da me ponesu sa sobom. Međutim, samo su me ostavili, nadajući se da ću umreti. Ostavili su me", rekla je snajperistkinja. Veruje se da je Bagira ubila najmanje 40 ljudi, uključujući civile.

O njenoj sudbini sada će odlučivati Ukrajinci. „Svako ko ubija mirne ljude može da očekuje osvetu“, saopštila je ukrajinska vojska. Za sada, međutim, nije poznato šta se dogodilo sa Starikovom.

