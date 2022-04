RUSI NAM SE NE JAVLJAJU NA TELEFON! Pentagon se žali na nedostatak komunikacije sa Moskvom od početka sukoba u Ukrajini

Američki vojni lideri nisu imali nikakvu komunikaciju sa svojim kolegama u Moskvi od početka ruske ofanzive na Ukrajinu, ponovo je izjavio američki ministar odbrane Lojd Ostin na saslušanju Komiteta za oružane snage američkog Senata.

Šef Pentagona je rekao da je "razočaran“ situacijom, ali je dodao da "to ne znači da ćemo prestati da pokušavamo da ih angažujemo. Mislim da moramo imati sposobnost da razgovaramo sa rukovodstvom".

Načelnik generalštaba američke vojske, general Mark Majli i ja lično smo se često obraćali našim kolegama u Rusiji da pokušamo da obezbedimo održavanje dijaloga. Poslednji put sredinom februara, rekao je Ostin senatorima. "To nije bilo baš uspešno jer Rusi nisu odgovorili“, dodao je on.

Ostin je pozvan u Senat da odgovori na pitanja o traženom budžetu njegovog odeljenja za 2023. godinu, najvećem u istoriji SAD.

Na brifingu za štampu od 30. marta, portparol Pentagona Džon Kirbi priznao je da "nije bilo razgovora" sa ruskom vojskom, ali je izrazio "spremnost za te razgovore“, nakon što je novinar upitao da li je Vašington "u kontaktu“ sa ruskim vojnim vrhom.

"Ali to je dvosmerna ulica. Rusi moraju biti voljni da dignu slušalicu, a do sada nisu bili voljni da to urade“, dodao je Kirbi.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/Raša tudej