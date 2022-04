DA LI SE PRIPREMA OPTUŽNICA? Bajden sad optužio Putina da sprovodi genocid u Ukrajini!

Američki predsednik Džozef Bajden prvi put je optužio ruskog predsednika Vladimira Putina da sprovodi genocid u Ukrajini! Govoreći u fabrici etanola u Ajovi o poskupljenju energije, Bajden je okupljenima rekao da njihov porodični budžet, njihova mogućnost da napune rezervoar gorivom ne bi trebalo da zavise od toga da li će diktator objaviti rat ili počiniti genocid.

Najteži zločina

Po povratku u predsednički avion "er fors van", Bajden je novinarima ponovio svoje optužbe na račun ruskog predsednika: - Da, ja to zovem genocidom. Postalo je sve jasnije da Putin pokušava da izbriše čak i ideju da neko može da bude Ukrajinac. Sve je više dokaza. Užasne stvari Rusi rade u Ukrajini. Ali pustićemo advokate na međunarodnom nivou da odluče hoće li to tako kvalifikovati ili ne, ali meni se tako čini - rekao je Bajden.

Žarko Puhovski foto: BETA Žarko Puhovski: Da se ne zanosimo, Putinu će teško suditi! Politički analitičar i profesor u penziji Filozofskog fakulteta u Zagrebu Žarko Puhovski kaže da je u Ukrajini, nesumnjivo, počinjen težak ratni zločin i to zločin agresije, dok je sve drugo izvedenica. - Genocid je, inače, tako formulisan da ga je teško dokazati. U Ukrajini, kao i u svakom drugom ratu, sigurno su počinjeni teški zločini, i to sa obe strane. Naravno, sigurno je ruska strana počinila više ratnih zločina, ali da se ne zanosimo, ruskom predsedniku Putinu teško da će biti suđeno zbog toga - ističe Puhovski dodajući da Rusija, kao ni SAD, Indija, Kina, ali ni Ukrajina nisu članice Međunarodnog krivičnog suda. - Osim ove činjenice, postoji još jedna prepreka da bi to tako nečeg došlo. Naime, neophodna je i odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a dobro znamo da Rusija u ovom telu ima pravo veta, tako da je gotovo nemoguće da do suđenja Putinu dođe - objašnjava Puhovski napominjući da bi trebalo promeniti celokupnu strukturu UN, što ne bi bilo loše jer se više puta pokazalo da je kriterijum u telima ove organizacije potpuno poremećen. - Međutim, do tako nečega teško da će doći, a ako se to pitanje i pokrene, neophodno je da prođu desetine godina da bi do promena zaista i došlo - zaključuje Puhovski.

Na Bajdenovu izjavu reagovao je Dmitrij Peskov, Putinov portparol. - Kategorički se ne slažemo s njegovim izjavama. Smatramo neprihvatljivim pokušaj ovakvog iskrivljavanja situacije, tim pre - to je teško prihvatljivo za predsednika SAD - rekao je Peskov. Bajdenove optužbe pozdravio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. - Nazivanje stvari pravim imenom je od suštinskog značaja za suprotstavljanje zlu. Zahvalni smo na dosadašnjoj pomoći SAD i hitno nam je potrebno još teškog naoružanja da sprečimo dalje ruske zločine - napisao je Zelenski na Tviteru. Genocid se smatra najtežim zločinom protiv čovečnosti. Podrazumeva masovno istrebljenje određene grupe ljudi.

Oprezan... Emanuel Makron, predsednik Francuske foto: EPA / LUDOVIC MARIN / POOL Makron: Ja to ne bih rekao! Francuski predsednik Emanuel Makron odbio je da ruske navodne zločine u Ukrajini opiše kao genocid! Na pitanje novinara francuske državne televizije da li bi upotrebio tu reč za opis ruskog delovanja u Ukrajini, kao što je to u dva navrata napravio američki predsednik Bajden, Makron je bio jasan: - Bio bih oprezan s takvim terminima jer se radi o dva bratska naroda - ruskom i ukrajinskom. Želim da nastavim s pokušajima, koliko god je to moguće, da zaustavimo ovaj rat i ponovo izgradimo mir. Nisam siguran da takva eskalacija retorike služi tom cilju. Ono što možemo sigurno reći jeste da je ovakva situacija neprihvatljiva i da se radi o ratnim zločinima. Svedoci smo ratnih zločina bez presedana na našem tlu, našem evropskom tlu - rekao je on.

Zanimljivo je da je Zelenski prvi put upotrebio reč genocid da opiše situaciju u Ukrajini prošle nedelje kada su u Buči, predgrađu Kijeva, pronađena tela nekoliko desetina ubijenih civila. Upitan da to prokomentariše, Bajden je tada izjavio: "Ne, mislim da je to ratni zločin." Bajdenov savetnik za nacionalnu bezbednost Džejk Saliven rekao je da postoji proces kojim se utvrđuje da li se radi o genocidu i da SAD još nisu videle nivo sistematskog uništavanja ukrajinskog naroda da bi se to okvalifikovalo kao genocid. Bajdenu ovo nije prvi put da upotrebljava teške optužbe na Putinov račun. On je predsednika Rusije sredinom marta optužio da je počinio "ratne zločine".

Istraga i optužnica

Na to je zvanični Kremlj oštro reagovao navodeći da su te kvalifikacije "neprihvatljive i neoprostive" i da dolaze od predsednika zemlje "čije su bombe usmrtile na stotine hiljada ljudi širom sveta". Bajden je 26. marta izjavio i da "Putin ne može da ostane na vlasti" zbog pokretanja invazije na Ukrajinu.

Vladimir Putin, predsednik Rusije foto: EPA / PAVEL BEDNYAKOV / KREMLIN Putin o sankcijama: Imamo teškoća, kao SAD i EU! Ruski predsednik Putin, tokom virtuelnog sastanka o ekonomskom razvoju, osvrnuo se na sankcije zapadnih zemalja. - Kao rezultat delovanja neprijateljskih zemalja, prekinut je niz transportnih i logističkih lanaca, a neke strane firme ne ispunjavanju svoje ugovorne obaveze ili ih ne ispunjavaju u potpunosti. Naravno, u sadašnjoj situaciji to nam stvara određene poteškoće, ali imamo sve resurse i sve mogućnosti da brzo pronađemo alternativna rešenja, te dugoročno dodatno osnažimo našu nezavisnost od spoljašnjih faktora. Izuzetno važan zadatak - rekao je Putin. Ruski predsednik se obratio Zapadu rekavši da je "odbijanje normalne saradnje zapadnih zemalja s Rusijom jednako naštetilo evropskim zemljama i SAD".

Iz Moskve mu je odgovoreno da o tome odlučuju ruski građani, a morala je da se oglasi i Bela kuća, koja je pojasnila da se Amerika ne zalaže za promenu vlasti u Rusiji. Oštra Bajdenova retorika mogla bi da bude najava da će Međunarodni krivični sud u Hagu posle istrage podići optužnicu za ratne zločine protiv ruskih zvaničnika, pa i samog predsednika Putina. Međutim, Rusija ne priznaje Međunarodni krivični sud i minimalne su šanse da bi na optuženičkoj klupi mogao da se nađe neko od ruskih zvaničnika.