GRČKI MIRAŽ F-1 SUKOBIO SE SA TURSKIM F-16 NAD EGEJOM Mladi pilot Nikolaos Sijalmas žrtvovao je život da protera uljeza

Vazdušni dueli iznad Egejskog mora grčkih i Turskih F-16 ponovo su poveli priču o tome koliko su ovi upadi opasni i na ivici pravog rata. Četrdesetijedan upad za samo jedan dan bili su dovoljan povodom da podsetimo na priču o stradanju pilota poručnika Nikolaosa Sijalmasa juna 1992. na koga je sećanje u Grčkoj i dalje veoma živo.

Tog 18. juna 1992. godine izgledalo je kao da će biti jedan sasvim uobičajen dan u Grčkoj. Topolo i sunčano vreme bilo je obećavajuće, ali taj dan ostaće zapamćen u sećanju većine Grka po stradanju hrabrog mladog pilota koji se tog dana upustio u vazduši dvoboj sa turskim najmodernijim lovcima F-16 i tom prilikom poginuo.

Istureni osmatrački radari na grčkim ostrvima tog 18. juna u ranim jutranjim časovima uočili su dva turska lovca tipa F-16 kako su upali u grčki vazdušni prostor.

Prvi alarm za uzbunu dobila je dežurna para lovaca "Miraž" F-1CG u bazi Tangara koji su pripadali 334. višenamenskoj eskadrili grčkog RV. Letelice su po prijemu informacije o upadu turskih lovaca poletele momentalno. U kopkitu jednog od "Miraža F-1CG" bio je i dvadesetšestogodišnji poručnik Nikolas Sijalmas.

Prva informacija govorila je da će do susreta letelica doći kod ostrva Skiros, međutim, susret grčkih i turskih lovaca bio je iznad ostrva Efstratios u centralnom Egeju.

Piloti nisu oklevali

Iako su njihovi avioni bili zastareli u odnosu na turske F-16 piloti nisu oklevali da po svaku cenu proteraju uljeze koji su upali sa tad najmodernijim letelicama u svom vazduhoplovnom arsenalu.

Posebno srčan je bio poručnik Nikolaos Sijalmas koji se tokom bliske vazdušne borbe između Miraža F-1CG i F-16C iznenada srušio u more.

Kako su tad grčke vlasti saopštile do vazdušne borbe grčkih i turskih lovaca došlo iznad otvorenog mora.

Susret bio je na visini od 6.000 stopa (oko 1.828 metara iznad nivoa mora). Usledio je bliska borba grčkih Miraža F-1CG i turskih F-16C. Tokom jurnjave nad Egejom, pilot Sialmas je uspeo da "zaključa" jedan od truskih lovaca i da mu bude za repom. Narodski rečenom imao ga je na nišanu da ga obori raketom ili da otvori vatru iz avionskog topa, iako je F-16 za prastari Miraž bio čudo tehnike.

Turski pilot, da bi izbegao potencijalno obaranje krenuo je iznenada da naglo ponire, za njim je krenuo i pilot Sijalmas. Kada su bili na visini od nekih 300 stopa (oko 100 metara) nedaleko od ostrva Efstratios, turski pilot je uspeo da podigne avion, doda forsaž i nestane. Na žalost pilot Sijalmas nije uspeo da izvuče svoj miraž koji je udario u more.

Pilot drugog grčkog Miraža, koji je jurio drugi turski F-16 kasnije je izjavio da je, video je avion svog pratioca kako udara u vodu i nestaje u dubinama Egeja.

Postoji tvrdnja da je pilot Sijalmas pre udara u more okrenuo glavu da pogleda da li je njegov kolega uspeo da otera uljeza. Naravno, ovo je bila priča i tvrdnja, koja nije nikad bila dokazana.

Grčki istražni organi nisu bili isključili i mogućnost dezorjenatcije tokom izvođenja složenih manevara jer letenjem u ekstremnim uslovima i na ekstremno malim visinama bilo je nemoguće da se razlikuje nebo i zemlja (oboje su plave boje), pa se nagađalo da je možda to bio jedan od uzroka za pogibiju mladog pilota.

Inače interesantno je da posle jedne od nesreća miraža iz februara 1988. godine u sve "Miraže F-1CG" ugrađen je sistem za upozoravanje na nadmorsku vidsinu na kojoj se nalazi letelica. Sistem je upozoravao zvučno pilota da se letelica nalazi na esktremno maloj visini, koja je rizična za let. Da li je u ovom slučaju sistem bio deaktiviran ili je pilot nastavio let i ignorisao nikada do kraja nije bilo istraženo.

Kako su grčki mediji tad pisali Nikolas Sijalmas i njegove kolege nisu okleavale ni jednog trenutka da proteraju uljeze koji su upali u grčki vazdušni prostor.

Oni su hrabro i svesno ignorisali sve performanse i moć turskih tad najmodernijih lovaca, pokušavajući da čuvaju ono što je grčkim pilotima sveto, njihov vazdušni prostor i ostrva u Egejskom moru.

Kasnije kako se ispostavilo dva F-16C nisu bila jedini u vazdušnom prostoru Grčke.

Tadašnji ministar odbrane Ioannis Varvitsiotis rekao je na konferenciji za novinare da su još tri formacije turskih aviona ušle u grčki vazdušni prostor tokom "dog fajta" grčkih miraža i turskih šesnaestica.

Nakon tragedije turski lovci su napustili grčki vazdušni prostor, a usledila je potraga sa nestalim pilotom i olupinom "Miraža F-1". Podginuti su helikopteri koji su pretražili zonu gde se odvijao grčko-turski vazdušni okršaj. Olupina aviona je pronađena, kao i telo posle nekoliko sati pretrage. Pilot nije uspeo da sa katapultira i sa letelicom je udario u more i poginuo.

Interesantno, ovaj tragični incident se dogodio nekoliko dana pre nego što je tadašnji grčki premijer Konstantin Micotakis trebalo da se sastane sa tadašnjim turskim predsednikom Turgutom Ozalom i premijerom Sulejmanom Demirelom tokom privatne posete Istanbulu.

Posle ove tragedija usledile su međusobne optužbe obe strane gde su Grci krivili Turske, a Turci negirali da imaju bilo kakve veze sa smrću pilota.

Tadašnji premijer Turske Sulejman Demirel rekao je kratko: "Oni su krivi, a ne mi".

Na ostrvu Efstratios podignut je spomenik mladom pilotu u znak sećanja na njegovo hrabro stradanje.

